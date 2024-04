A dos días del sorteo de Montecarlo, Nadal aún no ha confirmado si va a jugar

Este sábado 6 de abril comienza el Torneo de tenis de Montecarlo, un torneo que Rafa Nadal ha ganado en once ocasiones. El tenista español está recuperándose de una lesión sufrida en Brisbane en el partido de cuartos de final ante Jordan Thompson. Nadal ya fue baja en el Open de Australia, disputado en enero, y en Miami, y se hablaba de que estaba preparado la temporada en tierra batida que comienza este fin de semana y en la que el español es el gran dominador de los últimos años.

Antes del torneo de Miami, Nadal comunicó que no estaría porque tras el partido de exhibición ante Carlos Alcaraz, no se encontraba "listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante".





Según ha informado Ángel García en El Partidazo de COPE, hay preocupación de que Rafa Nadal no dispute este torneo de Montecarlo, torneo en el que querría volver tras su lesión. El especialista de tenis de la Cadena COPE afirmó que "si todo fuese perfecto, este miércoles viajaría hasta allí, pero hasta hace diez días subía vídeos a diario y, hasta ahora, hay silencio absoluto; tanto vídeos como fotos de los fans que iban a su academia y veía sus entrenamientos han desaparecido. Lleva días entrenando a puerta cerrada. Hoy ha entrenado con dos sparrings... lo que me suena a prueba definitiva para ver si puede competir ya”.

El sorteo de Montecarlo es este viernes y, dice Ángel que cuando ha preguntado al entorno de Rafa Nadal sobre cuándo va a viajar, no se ha podido confirmar nada. Para él, si no está lesionado y no ha confirmado que va a viajar, "es parar preocuparse. Es su superficie favorita, en la que ha dominado más que nadie".

Sin duda, todo el mundo sabe que Rafa Nadal puede estar ante su última temporada como profesional. Después de una carrera grandiosa y de ser uno de los mejores deportistas de la historia de España, o el mejor de todos, el tenista se encuentra ante sus últimos torneos.

La entrevista de Rafa Nadal en El Partidazo de COPE

El 14 de febrero, Juanma Castaño entrevistó a Rafa Nadal en El Partidazo de COPE, para hablar de su lesión, su futuro y su polémico acuerdo con Arabia Saudí. Nadal confirmó ese día que no iba a poder disputar el torneo de Doha por culpa de sus problemas en la cadera. Además, confirmó que su intención era prepararse de la mejora manera para la temporada de tierra batida: "Mi ilusión es jugar la temporada de tierra en unas condiciones aceptables y la decisión de hoy va encaminada a eso. Hablo de estar sano, no de estar competitivo. Hay muchos torneos muy emocionantes en tierra y espero pasar por Madrid. Jugaré lo que pueda dentro de mi realidad y dentro de una visión objetiva de que no puedo perder de vista que quiero jugar Roland Garros. Asumiré los mínimos riesgos para poder jugar Roland Garros de una manera óptima".





Sobre si puede ser su última temporada como profesional, Nadal le reconoció que es muy probable pero no lo quiso confirmar: "Este va a ser mi último año pero no lo confirmo al 100%. Iré día a día. Lo diré antes de Roland Garros. Me doy unos meses de prudencia. Sabes que pueden pasar cosas, por lo que no puedo definir cosas a meses vista después de un año sin competir".





