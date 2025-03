Álvaro Negredo, en El Partidazo de COPE: "Cuando tenía rachas de no marcar gol, llegaba a casa y lloraba"

Álvaro Negredo ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesional para centrarse en su formación como futuro entrenador. El delantero colgó un vídeo en sus redes sociales, publicación que estaba acompañada por escueto mensaje de agradecimiento.

El futbolista dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y posteriormente, concretamente en 2005, pasó a formar parte de Real Madrid. Y desde entonces ha vestido las camisetas de Almería, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough, Besiktas, Al Nasr, Cádiz y Real Valladolid. En 2012 se proclamó campeón de Europa con la Selección Española, tras ser convocado por Vicente del Bosque para el torneo que se disputó en Polonia y Ucrania.

EFE Álvaro Negredo debutó en Primera en las filas del Almería.

Y de su carrera ha hablado con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, donde ha contado cuáles son sus planes de futuro: “Me voy a preparar como entrenador, empezar otro reto. Estoy aprendiendo en el Sevilla C y hay que prepararse para cuidar a los chavales. Me gusta oler a hierba y no me gustan los despachos, por eso mi idea es esa”.

Juanma le hizo un test para saber cuál ha sido su mejor entrenador y su mejor compañero durante su carrera: “El entrenador que más me ha marcado es Emery, con el que debuté en Primera, confió muchísimo en mi. Con el que más roce tuve fue con Nuno, en el Valencia. El mejor compañero, Javi Varas, que es con el que mejor he convivido. No he tenido conflictos con compañeros. El que más me ha flipado es David Silva, con el que estuve en Manchester. El defensa más duro, Sergio Ramos y Puyol. El Valencia se me ha dado muy bien cuando he jugado en contra; y odiaba jugar en Pamplona porque me encantaba el ambiente pero sabía que me iba a caer por todos lados”.

Negredo reconoció que estuvo cerca de acabar en el Atleti: “Estuve a punto de fichar por el Atlético de Madrid cuando me fui del Sevilla, pero acabé yendo al Manchester City”.

Sobre todo lo que ha sufrido en su etapa como futbolista, afirmó que “He llorado sobre todo los últimos años; cuando no me salían las cosas, llegaba a casa y me encerraba. Esta última etapa he jugado menos, sin continuidad y me cabreaba mucho porque me encantaba jugar; y lo hacía ver al entrenador. Llegaba a casa y lloraba cuando tenía rachas de no marcar gol”. Por contra, eligió también su mejor día como futbolita: “El día más feliz fue la Eurocopa ganada con España, era cumplir el sueño de un niño”.