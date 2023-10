Álvaro Morata cuenta cómo se deterioró la relación con su abuelo por no estar en el Atlético

Pese a su larga carrera en el fútbol profesional, a Álvaro Morata todavía le quedan un puñado de partidos para poder presumir de haber vestido la camiseta de su Atlético de Madrid más veces que en ningún otro club.

Y es que no es raro ver a Morata subir imágenes, de niño, en las que se le ve vestido con el uniforme del Atlético de Madrid, o alguna en el que se le ve junto a su abuelo en el extinto Vicente Calderón.

Álvaro Morata, de pequeño, con el uniforme del Atlético de Madrid (INSTAGRAM)

Precisamente su abuelo tiene mucho que ver en su sentimiento por el Atlético de Madrid.

Esta temporada ha comenzado tremendamente bien para el delantero madrileño: sus cifras, siete goles en ocho partidos con el Atlético de Madrid; y un hat-trick frente a Georgia en el 1-7 de clasificación para la Eurocopa 2024, le avalan como uno de los futbolistas más en forma.

El Morata más sincero, con Juanma Castaño

Hablando de todo un poco, en la conversación entre Juanma Castaño y Álvaro Morata en El Partidazo de COPE de este martes, salió la figura de su abuelo, un colchonero de pro.

"Mi abuelo es el primer aficionado y el más crítico cuando no hacemos las cosas bien. Es muy sentimental con el Atlético de Madrid y fue quien me regaló mis primeros balones y primeras camisetas. Vive el Atleti de toda la vida". Así le definió el futbolista. Por ese motivo, es fácil de entender la difícil situación que dibujó Morata con su abuelo cuando dejó el Atlético de Madrid.

ESCUCHA EL RELATO DE ÁLVARO MORATA Y LA DIFÍCIL RELACIÓN CON SU ABUELO EN ALGUNOS MOMENTOS DE SU VIDA

Audio





Morata ficha por el Atlético de Madrid en el mercado invernal de la temporada 2018-2019, procedente del Chelsea. Entre tanto, la Juventus y el Real Madrid forman también parte de su historia.

Álvaro Morata es un tipo muy familiar: es un padre muy orgulloso de sus tres niños y su niña. No sabe si, en el futuro, vendrán más hijos: "La última vez tuvimos un gran susto. Tenemos la suerte de tener la familia que tenemos", en alusión al complicado embarazo que llevó su mujer, Alice Campello.

Otros titulares de Álvaro Morata en El Partidazo de COPE

Además de su fulgurante inicio de competición, Morata recordó el capítulo que vivió este verano que estuvo a punto de sacarle del Atlético de Madrid. En la mesa, hubo una oferta del goloso fútbol saudí: "Estuve cerca de irme porque necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante. Hablé con Simeone y Gustavo López y me dijeron que querían que me quedara. Yo le dije muchas cosas, estuve un buen rato hablando. Necesitaba unas cosas que me reclamaba, yo también y necesitábamos esa conversación", explicó.

También se 'mojó' con el arbitraje del pasado Atlético de Madrid - Real Sociedad, de Liga: "Creo que podía pitarlo pero no veo el balón y no desvío mucho; me parece más fuera de juego el gol que metí en Champions, pensaba que lo iban a anular. Yo tenía entendido que eso era fuera de juego".

Más directo fue Castaño cuando le preguntó si recibía mejor trato de los árbitros cuando vestía la camiseta del Real Madrid. Morata sonrío mientras respondía: "Tú sabes la respuesta, ya lo sabes".

Por último, fue valiente a la hora de hablar de títulos: "Claro que sí, hay que ganar por todo".