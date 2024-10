Alfredo Relaño, sobre las votaciones al Balón de Oro: "Vi en una portada que iba a ganar Vinicius y yo no había ni votado"

Alfredo Relaño es el único periodista español que vota para el Balón de Oro. El exdirector del diario AS no pudo faltar, como cada año, en El Partidazo de COPE el día en que se conoce al ganador.

Relaño votó en esta edición por Vinicius en primer puesto y Rodri Hernández en segunda posición "y con muchas dudas porque me lo pensé mucho". Su tercer puesto fue para Bellingham, el cuarto para Toni Kroos, el quinto para Carvajal y el sexto para Lamine Yamal.

Alfredo Relaño, único periodista español que vota para el Balón de Oro

"Carvajal no es un jugador marginal, pero no tiene su importancia en el juego como la que tienen, por su posición, otros jugadores" explicó.

"Yo ya me olía que podía pasar algo así como que no ganara vinicius"

Relaño contó cómo fueron las votaciones de esta edición de 2024, en las que no termina de saberse por qué el Real Madrid tuvo, a media mañana, tan claro que Rodri ganaría las votaciones por delante de Vinicius Jr.

El periodista español apuró todo lo que pudo antes de que se cerrase el plazo para votar, el pasado 30 de septiembre: "Yo voté en torno al 25. Suelo dejarlo por si pasa algo raro", afirmó.

France Football envía a los cien periodistas que votan, un enlace donde aparecen los treinta jugadores seleccionados, y se les van asignando las puntuaciones.

EFE Rodri Hernández levanta el premio al Balón de Oro 2024

Sin embargo, la intución le decía a Relaño que algo podría ocurrir: "Yo ya me olía que podía pasar algo así como que no ganara Vinicius... Es que las puntuaciones no se sabían de antemano, pero se decía con tanta seguridad... Pero desde luego no se sabía, porque no se sabe", afirmó rotundo y por eso se pregunta "por qué se ha sabido antes de hora. No lo sé, pero hace dos o tres días no se sabía. Es que yo vi en una portada que aseguraba que Vinicius iba a ganar y yo no había ni votado".

Cordon Press Vinicius, en el estadio Metropolitano durante el derbi madrileño 900/Cordon Press

France Football envía la invitación a cien periodistas correspondientes a los cien primeros países del ranking FIFA, aunque algunos cambian cada año. En el caso de Relaño, es su noveno año consecutivo votando para el Balón de Oro.

Relaño asegura que "cada periodista vota lo que a cada uno de le parece. No tenemos ninguna indicación, y los votos que damos, los publica luego la revista. La UEFA no tiene nada que ver con esto. La UEFA ha entrado este año para sponsorizar pero no tiene nada que ver con esto. Nadie de UEFA se ha dirigido a mí, para nada".

Si algo ha cambiado este año es el número de puntos que se le da a cada uno de los quince elegidos por cada votación, pero para Relaño es algo menos relevante: "Ese tipo de cosas no sé en qué le van a ir mejor a Vinicius en contra de Rodri o a Rodri en contra de Vinicius".

Relaño, como la mayoría de periodistas que participaron este lunes en El Partidazo de COPE, tampoco entiende la espantada del Real Madrid a la organización del Balón de Oro, y la califica como "una mourinhada. Me ha fastidiado que el Madrid hiciera eso, no me ha gustado. Me sorprende la influencia que tiene Vinicius en el Real Madrid", dijo sorprendido por varios casos en los que el Real Madrid no ha contradicho o corregido a su jugador en ciertas cuestiones: "El Madrid ha quedado muy mal", sentenció.