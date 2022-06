Alejandro Irarragori, en El Partidazo de COPE: "En Asturias hay muchas ganas de cambiar la situación"

El Sporting de Gijón tiene nuevo dueño. Alejandro Irarragorri, presidente del grupo Orlegi Sports, se ha hecho cargo del club tras abonar en torno a 40 millones de euros a la familia Fernández, quienes han sido dueños del club en las últimas décadas. El nuevo dueño del club ha estado en El Partidazo de COPE contando los detalles de su nuevo proyecto.

"Hay un hambre importante en Asturias de querer cambiar la situación", ha explicado el mexicano. "El Sporting tiene una historia fantástica, un presente complejo y un futuro prometedor", ha añadido.

El club gijonés no ha sido el primer objetivo de este grupo empresarial. Tras las negativas de Newcastle y Zaragoza, el grupo Orlegi Sports llega al Sporting de Gijón para tratar de devolver al equipo a Primera División. Un objetivo que, eso sí, no tiene una fecha marcada. "Sería una promesa en falso poner una fecha para llevar al Sporting a Primera, ahora nos toca trabajar", ha asegurado el nuevo presidente en El Partidazo de COPE.

Abelardo, su entrenador

El 'Pitu' Abelardo, que llegó al equipo en el tramo final de la temporada para lograr la salvación tras un año complicado, parece ser la apuesta de los nuevos propietarios. "Hemos hablado con Abelardo y hemos encontrado una gran disposición y un gran cariño por su parte con el club", ha dicho. "Lo primero que me dijo es que si él no era la persona adecuada, daba un paso al lado, y eso me encantó", ha reconocido.