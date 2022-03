Akapo cuenta en El Partidazo de COPE su aventura para encontrar unos auriculares perdidos en Cádiz

Carlos Akapo se ha convertido en noticia en la tarde este martes después de haber pedido ayuda a través de su cuenta de Twitter para encontrar unos cascos inalámbricos que el propio futbolista había perdido. Tras publicar el mensaje pidiendo ayuda, muchos han sido los aficionados del Cádiz que han querido echarle una mano.

Tras haber puesto en su cuenta de Twitter la ubicación de dónde se podrían encontrar, el propio futbolista ha decidido coger su coche para desplazarse hasta el punto exacto donde debían encontrarse, según una aplicación de su teléfono móvil. Todo su recorrido lo ha grabado y colgado en su cuenta en redes sociales.

Tras su búsqueda, el futbolista del Cádiz ha explicado en El Partidazo de COPE su aventura. "Llevo toda la tarde buscando los auriculares en un instituto", ha desvelado entre risas. "Ha venido gente preguntándome que si los había encontrado pero no he podido acceder al edificio donde, en principio, se tendrían que encontrar", ha dicho.

Akapo ha atendido la llamada de El Partidazo de COPE cuando estaba volviendo a su casa. Eso sí, de manos vacías. "He dejado vigilando a un chico allí, a ver si aparecen", ha bromeado. "Tendremos que pedirle a Apple una ayudita si no aparecen", ha comentado.

@carlosakapo, en @partidazocope



"No los he conseguido encontrar, llevo buscándolos todo el día"



"Me he llevado el rapapolvo de mi novia por perder varios. Y ya o los encuentro o los encuentro, no hay otra"



#PartidazoCOPE#Akapods