El agente de un delantero abre su fichaje al Real Madrid si no llega Mbappé este verano: "¿Por qué no?"

El culebrón Kylian Mbappé ha entrado en el mes de agosto sin grandes novedades. Cuando se esperaba que el día 1 pudiera ser un punto de inflexión, la sensación en el ambiente es que nada ha cambiado. Si bien es cierto que ha pasado la fecha límite para ampliar un año más su contrato hasta 2025 de forma automática, la intención del delantero sigue siendo agotar su vinculación hasta 2024 y la del Real Madrid, esperar hasta entonces. Pero Karim Benzema sí que se fue del Santiago Bernabéu y algunos echan de menos un recambio, por eso salen nombres como el que apareció en 'El Partidazo de COPE' de este martes.

En RMC Sport han dado varias fechas clave que quedan a partir de ahora. La primera llega el próximo lunes: el PSG vuelve a entrenar en París tras su gira por Japón, por lo que se podrá ver si vuelve a trabajar con el grupo o sigue apartado. El 12 de agosto comienza la Ligue-1 y su presencia en la convocatoria puede dar más pistas sobre el desenlace del culebrón. Desde ese instante, habrá que esperar hasta el 1 de septiembre, ya que cualquier cosa puede suceder. En Francia están convencidos de que el Real Madrid hará una oferta a la baja en las últimas horas de mercado que se cierra en esa fecha.

Si se alarga más allá del verano el culebrón, el 4 de septiembre también podría marcar un nuevo episodio, puesto que es el día en el que se cierra la inscripción de las plantillas para la Champions League. Si en ese momento Kylian Mbappé sigue en París y deciden no incluirle en el grupo, sería una auténtica bomba. La sensación que se esgrime entre los tertulianos de 'El Partidazo de COPE' indica que el PSG va a intentar venderlo antes y no llegar a una situación así. La cuestión es si el Real Madrid está dispuesto a llegar a las cifras que pretende ingresar la entidad parisina por su estrella. Eso, o 0 euros en 2024.

Un nombre para ser delantero del Real Madrid en 2023

Alejandro Camaño pasó por 'El Partidazo de COPE' este martes. El veterano agente analizó la situación del mercado de fichajes y no pudo no mencionar la situación que se vive con Kylian Mbappé. José Luis Corrochano también consiguió sacarle un nombre que ya ha estado en la órbita del equipo merengue y que representa para volver a vincularlo con el Real Madrid. Con la salida de Karim Benzema y la única llegada para la punta del ataque de Joselu Mato, la posibilidad de que desde Chamartín se busque otro nombre que no sea el francés parece seguir encima de la mesa.

El Real Madrid, tal y como han informado Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez, solo tienen como objetivo a Kylian Mbappé, aunque sea para 2024. Para el cuadro merengue, las incorporaciones estarían cerradas, siempre que el francés no arregle su situación con el PSG y tenga un precio que la entidad de Concha Espina considere oportuna. El culebrón parece que seguirá alargándose y el mismo Camaño lo ve "complicado" para que se resuelva este verano. Mientras tanto, el nombre de este jugador queda en el aire para ser el sustituto de Karim Benzema.