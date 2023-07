El silencio sepulcral en el Real Madrid con respecto a Mbappé: ni en la gira ni en Madrid se habla del jugador

En el día en que se cumplía el plazo por el que el PSG se vería obligado a pagarle a Kylian Mbappé la prima de fidelidad que firmó durante su último contrato de renovación, llama mucho la atención el silencio sepulcral que se guarda en el Real Madrid al respecto.

Y es que tal y como informó este lunes Pedro Morata de fuentes oficiales del club parisino, la estrella francesa cobrará la prima de fidelidad de 60 millones de euros independientemente de que juegue o no la próxima temporada en el PSG.

En el momento en que la relación entre el club parisino y el delantero francés pasa por su momento más delicado, nadie dice nada en el equipo blanco.

Desde la concentración del Real Madrid en Estados Unidos, la enviada especial de la Cadena COPE, Arancha Rodríguez, contó en El Partidazo de COPE que en el Real Madrid se ve "de lejos" la situación, sabiendo que ahora quienes tienen que entenderse (o no) son el PSG y Mbappé.

Muy poco o nada se habla en la concentración del Real Madrid. A los jugadores del equipo blanco, cuando se les pregunta, se limitan a decir simplemente que Mbappé "es un gran jugador", sin más detalles. El entrenador, Carlo Ancelotti, ya ha dicho en dos ruedas de prensa que no quiere hablar de Mbappé. Y lo que pasa detrás de las cámaras: no hay comentarios, no hay ninguna broma, no hay chascarrillos y nadie alude a ese día límite.





Todo permanece ajeno en el club, aunque son conscientes de cuál es la situación.

Al margen de la concentración, el otro foco de atención está en Madrid, en el domicilio del presidente, Florentino Pérez, que no se ha ido de gira, pero que permanece en constante comunicación telefónica con los miembros de la cúpula madridista que acompaña a la plantilla en Estados Unidos. Sin embargo, incluso a través de esta vía, es como si la particular situación que vive el jugador francés no fuera con ellos.

El silencio inquieta en París; Mbappé, a la espera

Según medios franceses, este silencio puede ser incluso peligroso, como parte de la estrategia del Real Madrid para conseguir fichar a Mbappé a un precio muy económico. Dicho silencio ayudaría a que Florentino Pérez evitase ruido u otras interferencias en su plan. Además, sería la manera más tranquila de ir ganando tiempo y esperar acontecimientos para que el traspaso se abarate lo máximo posible.





A todo este 'cóctel' hay que añadir la información que publicaba a última hora del lunes 'The Telegraph', según la cual el PSG se plantea incluso denunciar al Real Madrid ante la FIFA porque están convencidos de que Mbappé tiene ya un acuerdo con el club blanco para fichar de forma gratuita el verano de la temporada que viene. Y es que según esta normativa, está prohibido que un equipo negocie con un futbolista con contrato en vigor a espaldas de su club.

Kylian Mbappé, en un ascensor durante su estancia en Montecarlo, a finales de julio (INSTAGRAM)





Por su parte, Kylian Mbappé sigue aprovechando su estancia en Francia para subir fotos en su cuenta de Instagram de su última visita a Montecarlo, donde muestra unas cartas de póker boca arriba con el número 9, lo que ha desatado una serie de comentarios de aficionados que le piden su fichaje por el Real Madrid.