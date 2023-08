Klopp reacciona con humor ante el supuesto interés del Liverpool en Mbappé: "Nos reímos de eso"

El futuro de Kylian Mbappé sigue dando que hablar y uno de los últimos rumores aparecieron el pasado fin de semana cuando el medio británico Daily Mirror apuntaba a unas conversaciones entre el PSG y el Liverpool por el jugador francés.

Según esa información, el Liverpool estaría interesado en hacerse con los servicios de la estrella gala durante un año, antes de que se produjera su hipótetica llegada al Real Madrid, después del 'no' de Kylian Mbappé al fútbol árabe la pasada semana.

Interés del Liverpool en Mbappé que no es nuevo ya que el año pasado el francés señalaba lo siguiente en The Telegraph: "Hablé con el Liverpool porque es el club favorito de mi madre, mi madre ama al Liverpool. No sé por qué ¡Tendrás que preguntarle a ella! Cuando estaba en Mónaco los conocí. Es un club grande".

Sin embargo, el entrenador del club inglés, Jürgen Klopp, salió al paso de esa posible llegada del jugador francés al Liverpool y lo hizo con un toque de humor: "Nos reímos de eso".

Klopp, en declaraciones a Sky Sports Alemania reconoció que "puedo decir que creo que es un muy buen jugador" pero "el marco financiero no nos conviene en absoluto".

"No me gustaría arruinar la historia ahora, pero que yo sepa, no hay nada de eso", explicó Klopp, y añadió: "Pero es posible que alguien más del club se esté preparando".

El delantero francés se mantuvo firme ante las medidas de presión del Paris Saint-Germain y como ya había advertido al club parisino hace unos meses no ejecutó su opción de renovación automática hasta el año 2025, a pesar de eso, como ya informó Pedro Morata este lunes, Mbappé cobrará la prima de fidelidad de 60 millones de euros juegue o no la próxima temporada en PSG.