Aganzo, en El Partidazo de COPE: "Los futbolistas son partidarios de jugar los viernes pero no los lunes"

David Aganzo, presidente de la AFE, pasó este martes por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para analizar la decisión del juez Sánchez Magro de descartar la opción de seguir jugando los lunes o la peligrosidad de jugar en verano con altas temperaturas.

HORARIOS EN AGOSTO

"Defendemos muchísimo a los futbolistas y sus intereses son lo primero. El tema de los horarios nos preocupa mucho y tenemos claro que la salud está por encima de todo. Hemos tenido varias reuniones con LaLiga sobre los horarios en Primera y Segunda con el fin de poder mejorar la situación y hacer las cosas bien. Estamos totalmente informados y estamos haciendo el seguimiento pertinente", aseguró.

TEMPERATURAS EN AGOSTO

"A partir de 31ºC es ya delicado el jugar, a ello hemos de añadirle otros factores como la humedad para determinar si se puede jugar. Estamos valorando los diversos horarios y estamos estudiando si hay algún partido que se pueda llegar a cambiar. Estamos muy preocupados por este tema y así se lo hemos transmitido tanto a LaLiga como a la Federación para estar especialmente atentos sobre todo en agosto", comentó.

GOLPES DE CALOR EN LOS CAMPOS

"Nos preocupan por supuesto. Los futbolistas, el aficionado y los árbitros. Todos son parte del fútbol y pensamos en todos ellos. Queremos hacer las cosas bien y con sentido común, por ejemplo jugar en Sevilla a las cinco de la tarde es una locura. Todo lo que sea en defensa y protección del fútbolista trataremos de cambiarlo. Todo con el objetivo de hacer un fútbol del que disfrutemos todos", recordó.

LOS LUNES NO SE JUGARÁ ESTA TEMPORADA

"Los futbolistas no querían jugar los lunes, los capitanes nos han transmitido que los viernes sí que están de acuerdo, que querían jugar. Yo he pedido varias veces sentarnos para hablar sobre ello, aunque entedemos que no tenemos competencias sobre ello. Pero tenemos claro que los futbolistas somos los actores principales de esto y debemos de ser escuchados para poder adaptarlo todo", dijo.

NEGOCIACIONES CON LALIGA

"Debería de ser todo mucho más natural. Somos conscientes que debe haber un equilibrio en todo, en lo económico, en la salud, en los derechos laborales, que el público pueda ir en condiciones aceptables. Todo es sentarse, dialogar y establecer unas condiciones agradables para todos", concluyó.