Aficionados del Sevilla, con la incertidumbre en Lens: "No sabemos si podremos desayunar en familia"

Los trescientos aficionados del Sevilla que han decidido viajar hasta Lens para estar con su equipo en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones viven las horas previas con mucha incertidumbre: no saben ya no solo si podrán acceder al estadio, sino pasear por la ciudad francesa.

Según una normativa publicada por la Prefectura de Lens, si un aficionado del Sevilla entra al estadio o pasea por la ciudad con distintivos del equipo entre las 10 de la mañana de este martes y las 3 de la madrugada del día siguiente, se exponen a sanciones que van desde los 30.000 euros a los seis meses de prisión.

Sin embargo se respira cierto optimismo porque se espera que este mismo martes a mediodía se publique una decisión definitiva que suavice dicha normativa o que, directamente, quede abolida, dados los antecedentes con medidas similares en otras prefecturas que evitaron la presencia de aficionados visitantes para evitar la presencia de ultras en las ciudades, y terminaron siendo recurridas con éxito.

La angustia de dos oyentes, en El Partidazo de COPE

Con Juanma Castaño charlaron en El Partidazo de COPE de este lunes dos aficionados del Sevilla que se encontraban en Lens.

Ninguno de ellos sabía lo que les esperaría en Lens cuando adquirieron las entradas hace una semana.

Una de ellas es Rocío Díaz, presidenta de la peña sevillista Tito Poulsen: "En principio, esta noche podemos estar con bufandas, banderas y cantar".

Sobre lo que ocurra este martes a partir de las 10, nadie sabe nada: "Tenemos las mismas noticias que todo el mundo. Estamos aquí y queremos acompañar al equipo. Si no nos dejan, que nos dejen estar en la ciudad", reclamó.

Más allá de la prohibición de entrar al estadio del Lens, "que tampoco lo entendería, al menos que nos dejen pasear por las calles".

Y es el que el temor va más allá. Rocío no sabe qué pasaría si pasea por Lens con su familia: "No sabemos ni tan siquiera si nos van a multar cuando vayamos a desayunar juntos. Porque a lo mejor por si juntos nos pueden considerar ultras, no lo sé".

Saben que el Sevilla estará apoyando a sus aficionados: "Esperamos indicaciones del club. Sabemos que si finalmente no podemos entrar, el Sevilla hará por que nos devuelvan el dinero".

"Esto no va de ultras. Hablamos de familias y peñas que solemos viajar".

Curro Fernández, otro aficionado del Sevilla que atendió a El Partidazo de COPE desde Bruselas, también está a la espera de poder recorrer los 130 kilómetros que lo separan de Lens: "No somos hooligans. Pero si no nos dejan, no iremos. Tampoco buscaremos la manera de buscarle las vueltas a la gendarmería francesa, que tampoco se anda con 'chiquitas'", comentó con resignación.