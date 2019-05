Abelardo, en El Partidazo de COPE: "Todavía me falta mucho para poder entrenar un equipo como el Barça"

- ¿Cómo te encuentras?

- "Un poco de todo. Triste porque me da pena marcharme. Es muy difícil vivir un año y medio para un entrenador. Me he sentido querido por el club. Todo ha salido fenomenal".

- Cuando dices que no estás al 100%, ¿te has vaciado?

- "Me pasó en el Sporting. Han sido dos años buenos, pero necesitaba un tiempo para descansar y me apetece volver a Gijón".

- No tienes nada todavía...

- "No tengo nada. Nada de nada. Se ha hablado del Betis, la Selección…"

- ¿Cuándo decides que te vas del Alavés?

- "Más o menos en marzo. El club me ofrece la renovación, pero seguía con la idea de no continuar. Hablé con ellos de buena fe para que encontraran un entrenador con tiempo. El Alavés me ha dado tanto, pero no voy a continuar".

- ¿No hubo negociación?

- "El Alavés ha hecho todo lo posible para que me quede. Respeto la palabra de Querejeta. Mi relación es más que excelente con él, pero no ha habido ninguna filtración a la prensa sobre mi marcha".

- En el mercado de invierno con la venta de Sobrino, de Ibai, ¿el proyecto es salvarse con lo mínimo?

- "Llegan buenas ofertas por ellos y ya está. El objetivo era la permanencia con la mejor primera vuelta de la historia. Al final somos el Alavés y la Primera División es muy difícil. Nunca he exigido nada al Alavés. He demostrado mi dedicación y profesionalidad".

- ¿Hay algún equipo que te guste?

- "Hay equipos que te apetecen, pero mi mente está en descansar. Si sale algo, bien, pero me queda mucho por aprender de este deporte".

- ¿Te apetece salir de España?

- "Claro que sí. Te enriquece. Los entrenadores españoles tenemos esta suerte".

- ¿Podrías llegar a entrenar a Madrid o Barça?

- "Me falta mucho por aprender. No solo a nivel táctico, es una presión añadida. He jugado en el Barcelona, pero entrenar es otra cosa. El jugador es egoísta, piensas en entrenar y en tu mismo. Un entrenador tiene que gestionar 25 jugadores. Un vestuario es muy difícil".

- Lo estamos pasando mal con Luis Enrique...

- "Espero que todo se solucione. Tenemos ‘Lucho’ para rato. Luis Enrique es el mejor seleccionador que puede tener España. Ojalá siga muchos años más".