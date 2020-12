Joan Laporta, en COPE: "Tendremos que ver si el Barça puede pagarle 100 millones de euros al año a Leo Messi"

El precandidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona y máximo mandatario del club entre 2003 y 2010 ha concedido en El Partidazo de COPE su primera entrevista a un medio nacional tras anunciar su intención de presentarse a las elecciones del próximo 24 de enero. Joan Laporta, que ha estado en directo en los estudios de COPE Barcelona, ha hablado con Juanma Castaño y todo el equipo de El Partidazo de la actualidad azulgrana, la crisis económica del club, la posibilidad de mantener a Leo Messi y mucho más.

Nueva versión de Joan Laporta distinta a la de 2003

“La versión es la que me hace estar a gusto en estos momentos porque son momentos muy delicados para el Barcelona y conviene que nos unamos para llevar al equipo a la victoria y a la gloria. Yo soy cómo soy y me muestro como soy. Tengo 58 años, tenía cuarenta cuando empecé en esto y todo el mundo decía que no llegaríamos a Navidad. Irrumpimos con mucha fuerza, ilusión y estábamos muy preparados, llenos de energía y de comernos el mundo. Dedicamos los mejores años de nuestra vida al Barça y ahora estamos ante el reto más importante de nuestras vidas".

¿Recuperará el término caverna mediática?

“Me sigue yendo la marcha. Se han de decir las cosas claras, pero con respeto y entonces te respetarán. Lo dije en esos momentos porque estábamos sufriendo y porque la situación lo requería para que algunos medios se dieran cuenta de que barrían mucho para un lado y poco para el otro”.

Relación con el Real Madrid y Florentino Pérez

"Soy barcelonista, no antimadridista. Me hubiera gustado más que hubiéramos ganado nosotros esas Champions porque con el mejor jugador del mundo en el equipo tendríamos que haber ganado más. El objetivo es volver a recuperar esa historia tan bonita de éxito que teníamos con la Champions y se ha roto. No me ha llamado Florentino. Lo prudente es esperar a pasar el corte de las firmas. Tengo buena relación con todas las personas del fútbol con las que me relacioné en su día incluso con personas con las que estaba enfrentado personalmente".

¿Dónde se posiciona en la guerra entre LaLiga y la RFEF?

"Conozco a Tebas desde hace muchos años y personalmente me llevo bien con él. Lo bueno de un demócrata es que has de saber aceptar a personas que no piensan como tú. Qué yo sepa no conozco dentro de mi circulo de amistades gente de VOX, pero puedo discutir con respeto con una persona que no piense igual que yo".

"A Luis lo conozco también y me llevo bien con él. Me parece un hombre muy capaz, que está dando mucha vida a la RFEF, internacionalizando la Supercopa y llevándola a Arabia Saudi. Me alegro de que haya sido elegido de nuevo".

"En la pelea Rubiales-Tebas, creo que no hay nada que sea irreconciliable o imposible. Cada uno tiene una visión distinta del fútbol, pero hablando se entiende la gente y cada uno quiere lo mejor para el fútbol desde su organismo. Siempre ha pasado esto, antes también había una pugna RFEF-LaLiga. Cuando yo era presidente hubo enfrentamientos entre Villar y Astiazarán. Desde el Barcelona procuramos estar bien con ambas instituciones. Lo que intentaría es buscar la concordia más allá de que me lleve mejor con uno que con otro. Con Luis tengo relación y Tebas a veces tiene la manía de decirte cómo pensar. Siempre que hemos coincidido en sitios, aunque a veces hemos topado, me llevo bien con él".

Joan Laporta, en El Partidazo de COPE

El proyecto de la Superliga Europea

“Se carga el negocio del fútbol. Es una cuestión solo de dinero, pero es una opinión muy personal de lo que he ido viendo. No sé cómo va a estar organizada la competición, pero no todo es el dinero porque te puedes cargar las esencias del fútbol. Hay soluciones alternativas como un Supermundial de clubes alternativo al de selecciones. Me tendrían que convencer mucho”.

¿Ha hablado con Leo Messi?

"Con Leo la última vez que hablé fue en octubre cuando pasó todo lo del burofax. Nos hemos visto estos años en algunas ocasiones. Le estoy muy agradecido como culé y presidente por todo lo que ha hecho por el Barcelona. Le intenté animar porque lo conozco desde los dieciséis años, es una persona extraordinaria y tengo por costumbre estar en contacto con él”.

¿Es capaz de convencer a Messi para que se quede?

“No sé qué ascendencia tienen los demás candidatos, pero nos tenemos aprecio y nos respetamos y sabe que a mí me gustaría que esperara hasta que haya un nuevo presidente y escuchara la propuesta del Barça. No hablo con él del tema porque hasta que no sea presidente y sepa cómo están las cosas… A mé él me ha dicho que siempre le he dicho la verdad y he cumplido las cosas y creo que tengo que mantenerle con esa opinión sobre mi persona. Tenemos que estar dentro para ver si el Barcelona puede pagarle 100 millones de euros al año y ver la posibilidad que tenemos como club de competir con las otras propuestas y luego hacerle una oferta. Si se la propongo yo, imagino que se la creerá. Lo que no sé es si la escuchará".

"La renovación no es solo una cuestión de dinero, Messi no se mueve por dinero, quiere al Barcelona y me lo ha demostrado con ofertas suculentas que podrían superar a la del Barça. Lo que quiero es devolver la alegría y la felicidad al barcelonismo y al primero a Messi. Trabajaremos para ello. Está el componente emocional, el darles cariño. No es una cuestión de dinero, es de tener un equipo competitivo con el que pueda ganar. No sé por qué no ha tenido cariño, yo no estaba. Sé que está dolido porque lo han engañado y le han dicho unas cosas que no cumplieron y eso ha mermado a una persona que lo ha dado todo por el club desde hace muchos años. Para él es importante volver a ganar en lo que le queda de carrera, no ha soportado ver como otros equipos levantaban Champions cuando el quería ganarlas. Para él, eso es más importante que el dinero, tener un equipo competitivo".

Las palabras de Neymar sobre volver a jugar con Messi

"Es normal que dos compañeros como ellos, que se llevan bien y con el rol que tenían... Le digo a la afición que esté tranquila. Otro de los factores es tener un vestuario al que vuelva la alegría. Un equipo top necesita un ambiente de espíritu de equipo y compromiso. Existe hoy en día en el Barça, pero a raíz de una serie de situaciones que se han producido y nos han llevado a una situación delicada los jugadores necesitan volver a motivarse y tener ese punto de alegría para sentirse fuertes y conseguirlo todo.

¿Fichará a Neymar?

"No voy a hablar de Neymar porque he sido presidente del Barça y sé lo que puedes desestabilizar a un equipo que está saliendo de una situación complicada. Desestabilizaría al equipo si lo digo yo y tiene altavoz en los medios. No voy a prometer fichajes en toda la campaña".

"No voy a presentar ni a jugadores ni ejecutivos en este momento, solo la candidatura. Voy a presentar a los miembros de mi candidatura y presentar el programa. Ahora estas elecciones requieren rigor y seriedad y no decir a quién vamos a fichar y a quién vamos a traer. No quiero desestabilizar al club. Solo deseo el 24 ganar las elecciones, tomar posesión y empezar a tomar decisiones, que tengo muy claras las que tengo que tomar".

¿Quién es más independentista Laporta o Víctor Font?

"No he hablado de este tema y no tengo elementos para contestar. No voy a hacer una competición sobre ello con ningún candidato. Desde el Barça no tenemos por costumbre hacer política de partidos al menos bajo mi presidencia. En mi Barça caben todos desde cualquier rincón del mundo. Es un club tan potente que puede estar promoviendo la defensa de la lengua y la cultura catalana y a la vez estar buscando la integración de millones de personas que piensan de otra manera".

¿Qué opina del VAR?

"A mí no me gusta el VAR, el fútbol pierde espontaneidad. Me gusta más discutir por el gol fantasma o el penalti que no era. He de reconocer que la tecnología aplicada a esto es una garantía de asegurar las buenas decisiones arbitrales, pero no me lo acabo de creer mucho porque ha habido momentos en los que se ha visto un favoritismo evidente. ¡Qué me expliquen como tiraban las líneas el año pasado al final de LaLiga en los partidos sin público".

Joan Laporta, en El Partidazo de COPE

¿Contará con Xavi?

"Pregúnteselo a Xavi y Victor Font, no se qué acuerdo tienen. Me gustaría saber qué acuerdo tiene y si es cierto. Tendré mi proyecto deportivo, conozco a Xavi tengo una buena amistad con él y no hemos hablado de este tema. El día que sepa que está libre no tendré problema en hablar con él".

Rivales por la presidencia

"Todos son rivales y hay que respetarlos, aunque a algunos no tengo el gusto de conocerles. Con Toni Freixa tuve… dejémoslo ahí. No voy a entrar en temas personales. Estamos bastante en las antípodas. Personas expertas de mi equipo me han dicho que quizá sea mejor que sean muchos".

Problemas económicos del Barcelona

“El Barça nunca ha sido un club vendedor, quizá deberíamos trabajar más a fondo está línea de negocio. Históricamente no hemos sabido hacerlo y es interesante. Tenemos luego lo del Barça Corporate y el Museo. Hay propuestas para comprar una parte de estos negocios y tenemos que ir a buscar esto también… socios de referencia mundial y a partir de ahí conseguir una nueva fuente de ingresos. El Espai Barça también puede producir beneficios importantes, pero hay un contrato con una consultoría americana que condiciona la gestión. Hay que estudiarlo todo, entrar con más fuerza en el mundo digital..."

"El club está en una situación económica muy parecida a la que yo me encontré. Es una de las razones por las que me animo a presentarme. Ya hemos dado la vuelta a una situación económica similar en 2003. Es muy delicada, pero la diferencia es que las magnitudes se han multiplicado. Con el detallado plan de choque económico que tenemos vamos a conseguir revertirla. El plan de choque incluye racionalizarlo y reestructurarlo todo y será muy importante lo que podamos acordar con los jugadores, pero hay contratos que hay que cumplirlos. Se ha hecho una reestructuración salarial importante y lo que no quiero es que una mala gestión y el Covid lo acaben pagando los jugadores".

¿Tenía consentidos a los jugadores?

“Todo lo que les di a los jugadores lo merecieron, no pararon de ganar. El Barcelona se había instalado en la victoria. Teníamos una relación de amor profundo con la Champions, fue la mejor época del Barcelona y actué en justicia de lo que ellos daban al club y esto se notó en los patrocinios. El balance era a favor de ellos porque dieron mucho al club. En 2009 consiguieron una temporada perfecta… yo no los consentí, los traté bien como se merecían”.

¿Qué jugadores le votarían?

“Espero que todos. Espero que los que tengan carnet me voten. No he hablado esto con ellos, pero me haría mucha ilusión que me votaran porque compartieran el programa que presentamos para devolver al Barcelona a la primera línea. Hay que preguntarle a Piqué a quién va a votar”.

Recuperará la publicidad de Unicef

“No descarto que se pueda repetir, pero será cuando revirtamos la situación económica actual. Para mí el hecho de que fueramos pioneros en la Responsabilidad Social Corporativa de los clubes de fútbol fue una gran noticia. Estamos en la línea de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da".

¿Es Bartomeu el peor presidente que ha tenido el Barcelona?

“Bartomeu ha dejado un legado muy malo y ha dejado el club en un nivel de endeudamiento casi insostenible con unos gastos insostenibles. Le ha afectado la parte del Covid, pero ya venía de una gestión mala anterior. No soy yo quien tiene que valorar esto de si es el peor. No estoy para dar este tipo de premios".

¿Mbappe o Haaland?

"No voy a desestabilizar el equipo y no voy a hablar de jugadores. Me gusta el fútbol y si tomamos un café lo diré, pero no lo habré dicho en antena para no desestabilizar al equipo. Me gustan mucho todos, pero sobre todo los excelentes jugadores que tiene el Barcelona”.

¿Ficharía a Sergio Ramos si Koeman se lo pide?

“No voy a hablar de jugadores. No es el momento. Lo primero que haría es mirar qué tengo en la cantera, mirad Mingueza que está funcionando bien. Lo que tenemos que hacer es mirar lo que tenemos en casa, lo que podemos utilizar”.

Cinco directores deportivos en seis temporadas.

“En lo deportivo mandará el secretario técnico en sintonía con el entrenador y la última decisión la tendrán el presidente y la junta directiva. Ha faltado que se afrontarán los problemas porque el último responsable de todas las decisiones es el presidente”.

Relación con Jorge Messi

“Nunca le he pedido a los jugadores que se posicionaran y ellos han de estar al margen aunque me gustaría que lo hicieran. Tienen que disfrutar jugando al fútbol y darnos alegrías. Con él tengo muy buena relación, nos vimos antes del confinamiento quedamos en vernos para charlar".

Jorge Mendes

“Es uno de los mejores agentes del mundo, tiene unos grandes jugadores en su cartera de clientes y me llevo muy bien con él. Empezó con nosotros, es un hombre hecho a si mismo. Tenía un videoclub y ha acabado siendo el mejor agente del mundo. Con Mino me llevo muy bien, es un hombre con mucho carácter y me parece una persona con la que me gusta conversar porque es muy listo y ha triunfado en la vida. Jorge empezó con nosotros porque nos dijo que nos iba a traer a Márquez por una cantidad irrisoria”.