El triunfo de Carlos Sainz en México, en El Soufflé

El español Carlos Sainz (Ferrari) reinó este domingo en el Gran Premio de México y sumó su cuarta victoria en la Formula Uno con una plácida carrera en la que el británico Lando Norris (McLaren), segundo, recortó diez puntos la distancia en el Mundial respecto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sexto tras una penalización de veinte segundos por sacar al inglés de la pista.

La sonrisa de Sainz, sin embargo, contrastó con la 'celebración' de los cuatrocientos grandes premios del español Fernando Alonso (Aston Martin), que hubo de retirar el monoplaza en la vuelta dieciséis, mientras que el ídolo local, el mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull), acabó decimoquinto a pesar de una gran salida, y el argentino Franco Colapinto (Williams) fue duodécimo.

Sainz, que perdió el liderato en la salida ante un Verstappen que traccionó de manera brillante, le devolvió el adelantamiento en la novena vuelta y desde entonces tuvo un camino tranquilo hasta cruzar la línea de meta 62 vueltas después, con Norris frustrando un nuevo doblete de Ferrari tras su adelantamiento al monegasco Charles Leclerc, que acabó tercero, a falta de ocho vueltas para el final.

Con el segundo puesto de Norris, el británico recorta once puntos y se queda a 47 puntos de distancia del neerlandés, líder, que acabó sexto ante su exceso de 'juego sucio' ante el segundo clasificado del Mundial.

EFE Carlos Sainz celebra su victoria en el circuito Hermanos Rodríguez de México

UNA GRAN DESPEDIDA

Todavía quedan cuatro circuitos por delante en este 2024, pero Sainz no quería irse sin sumar una victoria más con Ferrari. Ya la había conseguido en Australia, cuando aún no sabía si seguiría o no en la escudería italiana, pero con el anuncio de la llegada de Lewis Hamilton, el madrileño quería desquitarse de ese sabor amargo de las despedidas.

Sainz conocía, además, que sus dos principales adversarios, Verstappen y Norris, estaban mucho más preocupados del otro que del propio madrileño y que, si hacía bien las cosas, tenía la victoria en su mano. Pero la carrera se puso complicada. Verstappen traccionó de manera perfecta en la salida, se puso en paralelo a Sainz y le superó ganándole el interior de la curva.

UNA BUENA NOTICIA PARA CARLOS SAINZ

El español Carlos Sainz aseguró este domingo, tras conseguir el cuarto triunfo de su carrera, que "necesitaba rematar la faena" y "quería una victoria más" antes de dejar Ferrari, por lo que ahora se centrará en disfrutar, pero que "si viene otra" oportunidad como la de este fin de semana irá "a por ella".

Cordon Press Victoria de Carlos Sainz en el GP de México de Fórmula 1

"Es increíble ver a estos aficionados. He sentido todo su apoyo, me han dado muchísima fuerza y necesitaba rematar la faena. Llevo diciendo mucho tiempo que quería una victoria más antes de irme y hacerlo aquí es increíble. Quedan cuatro carreras, quiero disfrutar lo máximo posible, pero si viene otra, iré a por ella", explicó Sainz al término del GP de México.

Así, dijo que no pudo preparar el adelantamiento de Verstappen en la vuelta nueve pero estaba "enfadado" tras perder el liderato en la salida y usó ese enfado para lanzarse a por él.

"Sabía que tenía que sorprenderle porque es difícil de adelantar. No tenía nada que perder y me fui al interior porque tenía mucha confianza en esa curva", comentó Sainz. "He notado todo el fin de semana que podía ser mi finde. Tengo a toda mi familia y quería hacerlo delante de todos ellos. Si tenía que escoger una carrera más para ganar, era México", concluyó Sainz.