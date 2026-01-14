Poli Rincón, crítico con Vinicius y con el Real Madrid tras irse con empate en Albacete al descanso: "Quiero ver que el enfermo sale de la UCI y empieza a andar por el pasillo"

El programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE ha sido el escenario de un contundente análisis por parte de Poli Rincón durante el descanso del partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid. El exfutbolista ha señalado directamente la actuación de Vinícius Jr., exigiendo un cambio de actitud y un mayor compromiso por parte del delantero brasileño.

Más exigencia y menos complacencia

Rincón ha sido claro al afirmar que a un jugador del calibre de Vinícius no se le debe pedir, sino exigir. Ha recordado la temporada en la que casi gana el Balón de Oro, destacando que en aquel momento 'su rendimiento fue continuo' tanto en el juego como en la faceta goleadora, algo que, en su opinión, no se está viendo actualmente. 'Tiene que ser más intenso', sentenció.

El colaborador ha insistido en que la clave es la intensidad: "Es un futbolista tan determinante y tan bueno, que tiene que aparecer muchísimo más en cualquier partido". Una opinión compartida por otros analistas en el programa, como Alfredo, quien recordó que el brasileño realizaba hasta 6 galopadas por tiempo y mantenía el esfuerzo hasta el último minuto en su mejor versión.

Una cuestión de 'interés' general

La crítica de Poli Rincón no se ha limitado a Vinícius, sino que se ha extendido a la actitud general del equipo. Según el exfutbolista, hay una falta de interés generalizada que explica la irregularidad del conjunto blanco. 'Hay mucha gente que no se está tomando esto con el interés que debía', ha comentado Rincón, sugiriendo que la falta de armonía afecta al rendimiento colectivo.

De cara al futuro y ante la llegada del nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, Rincón ha explicado que no pedirá resultados inmediatos, pero sí un cambio de imagen. 'Yo lo que le voy a pedir al entrenador es que el equipo, para eso la han puesto, dé otra sensación y otro síntoma'. Ha utilizado una metáfora muy gráfica para expresar su deseo: 'Quiero ver que el enfermo sale de la UCI y pasea por el pasillo'. Este cambio es crucial, ya que la Champions League y otras competiciones de máxima exigencia están a la vuelta de la esquina.