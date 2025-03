Los tres futbolistas que Paco González suspende en el Real Madrid – Atlético de Champions

Brahim y Rodrygo dieron la victoria al Real Madrid frente al Atlético (2-1) en la ida de los octavos de final de la Champions League. A pesar de que todavía se tiene que jugar la vuelta, Brahim aseguro que su equipo firmó "un partido completo" pero apuntó que aún "no está terminado".

"Jugar aquí es algo increíble y único. Cuando vistes esta camiseta tienes que darlo todo. Hicimos un partido completo. El gol fue bueno y sirve para la victoria, pero todavía no está terminado", dijo en Movistar+.

EFE Rodrygo tras conseguir el primer gol del equipo madridista.

"Todo sigue abierto. Es bueno que hemos ganado en nuestra casa un partido difícil. Queda la vuelta y hay que darlo todo de nuevo porque esto es la ‘Champions’ y cualquier detalle marca la diferencia", añadió.

las palabras de julián álvarez

Por su parte, el autor del gol del Atlético de Madrid, Julián Álvarez alentó a su afición a animar porque “quedan 90 minutos en casa. Pensar en el partido que viene (el domingo contra el Getafe) y preparar la vuelta para hacer un gran partido en casa”.

"Creo que ellos hicieron los goles en los momentos justos. Empezamos el partido con un gol abajo muy rápido, llegó el empate, por momentos tuvimos el control del partido y del juego, pero sabíamos que no iba a ser fácil, porque ellos juegan en casa y tienen grandísimos jugadores. Sabemos que nos quedan 90 minutos", analizó.

EFE Julián Álvarez, celebra el primer gol de su equipo

El Atlético de Madrid salió del Bernabéu con tan solo un gol de desventaja para la vuelta el 12 de marzo en el Metropolitano. Con esta derrota, Simeone encadenó su duodécimo partido sin ganar el Chamartín, desde el 27 de febrero, cuando Antoine Griezmann marcó el único gol del encuentro.

Desde entonces nunca ha ganado en territorio blanco, ni cuando fue campeón de liga en la temporada 2020-21, en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

LOS SUSPENSOS DE PACO GONZÁLEZ

En 'El Partidazo de COPE' se analizó la victoria del Real Madrid al Atlético (2-2), en una tertulia en la que Paco González suspendió a tres futbolistas, dos del Real Madrid y uno del Atlético: "Mbappé, suspendido; Camavinga, suspendido y Galán, suspendido. Son los tres suspensos".

En cambio, Roberto Morales aseguró que “Mbappé es víctima del partido. Solo hemos visto una acción que se fabrica él, que se deja caer de la zona de '9' porque no le llegaba ninguna pelota y tira desde lejos en el minuto 47. Y luego, como dice Manolo, la acción que ha podido sentenciar la eliminatoria. Si ese pase de Mbappé llega a Vinicius y no lo corta… Era el 3-1. No podemos decir que es el peor del partido con el partido que ha hecho Camavinga”.

“Camavinga, me parece que está en un momento en el que se merece ser suplente. Le ha venido grandísimo el partido, ha llenado de dudas al equipo, ha perdido dos balones que han podido costar dos goles, ha estado superado por el partido, ha estado horrible. Ayer decía que tenía buen pie. Yo que me fío de este jugador para construir fútbol demuestra que no puede asumir el peso del equipo”, agregó.

