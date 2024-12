Topuria revela lo que le dijo el Rey Juan Carlos cuando le dio un beso en la frente tras su pelea: "Salí emocionado"

El campeón de la UFC Ilia Topuria vive su momento de gloria después de su reciente victoria sobre Max Holloway, un triunfo que no solo consolidó su lugar entre los mejores peleadores del mundo, sino que también lo acercó a una experiencia única con el emérito. En El Partidazo de COPE, Topuria recordó el gesto simbólico y cargado de emoción que protagonizó tras su pelea: un beso en la frente al Rey Juan Carlos I.

Juanma Castaño preguntó a Ilia sobre el gesto que sorprendió a muchos. El luchador, visiblemente emocionado al rememorar el momento, compartió lo que sintió al recibir la cercanía del rey emérito: “Sí, sí. Salí emocionadísimo, la verdad.”

Para Topuria, un joven campeón que ha alcanzado las estrellas en su carrera deportiva, este gesto de cercanía y respeto del Rey Juan Carlos fue un instante que quedó grabado en su memoria. Sin embargo, el momento no pasó desapercibido para Castaño, quien bromeó sobre la peculiaridad del beso en la cabeza, algo que podría haber sido visto por algunos como una transgresión en un encuentro tan formal: “Pero una cosa, ¿le cogiste en la cabeza al rey y eso, claro…? ¿Te dijo algo o no? Te dijo, chaval, ¿qué haces?”

El beso de Ilia Topuria al Rey Juan Carlos I

La respuesta de Topuria subraya la naturalidad y amabilidad del rey, quien no mostró incomodidad ante el gesto. De hecho, Ilia destacó la gentileza de Juan Carlos I, quien lo trató con mucha calidez: “No, no, fue superamable.”

Topuria revela lo que le dijo el Rey Juan Carlos

Este breve intercambio resalta no solo el respeto de Topuria hacia la figura del monarca, sino también la conexión sincera que existe entre el luchador y Juan Carlos I, que ha mostrado un interés genuino por su carrera.

El beso en la cabeza no es un gesto común, y menos en una ocasión tan importante como un encuentro con el rey de España. Sin embargo, Topuria no parecía tener ningún remordimiento. En el tono relajado de la conversación, confesó que no había recibido ninguna reacción negativa posterior al gesto, dejando claro que el gesto de afecto no causó ningún problema: “Hasta el momento no me ha llegado nada más.”

Con una sonrisa, Castaño le aconsejó a Ilia que, si bien el gesto había sido apropiado con el Rey Juan Carlos, quizás no tenga que preocuparse más: “Pues tranquilo, ya prescrito, no te preocupes.”

GIM Ilia Topuria en el programa espeical de El Partidazo de COPE

Ilia, siempre con su característico sentido del humor y su naturaleza humilde, respondió con una broma, dejando claro que el gesto había sido espontáneo y único en su tipo: “Claro, si mañana todavía te estoy contestando, estoy bien.”

"Salí emocionado"

A lo que Castaño, entre risas, le recomendó que no intentara lo mismo con el actual monarca: “Pero a Felipe no se lo hagas, eh. No llegas, además, a Felipe.” Finalmente, Ilia, con una sonrisa en el rostro, concluyó el intercambio reconociendo que, en momentos tan emotivos como ese, uno nunca sabe lo que podría pasar: “Pero bueno, en un momento así uno nunca sabe.”

Para Ilia Topuria, el beso en la frente al Rey Juan Carlos fue mucho más que un simple acto de cortesía. Fue una muestra de cariño y respeto hacia una figura que, a pesar de su posición, mostró una gran cercanía con el campeón de la UFC. En un deporte como las artes marciales mixtas, donde los atletas suelen estar rodeados de presión y desafíos, un gesto de amabilidad y apoyo de una figura tan relevante como el rey emérito tiene un valor significativo.