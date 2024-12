La sincera opinión de Juanma Castaño sobre el próximo título que se juega el Real Madrid: "Es una cosa rara"

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño compartió su sincera visión sobre la Copa Intercontinental, un título que el Real Madrid disputará próximamente, en medio de la incertidumbre por la lesión de Kylian Mbappé. Las palabras del director del programa desvelan su percepción sobre la importancia de este torneo y la relevancia que realmente tiene para los aficionados merengues.

La conversación comenzó cuando Melchor Ruiz, periodista especializado en el Real Madrid, detalló la lesión de Mbappé, que podría dejar al delantero francés fuera de la final de la Copa Intercontinental, programada para este mes. La noticia de la baja de Mbappé fue tomada con cautela, ya que, aunque se hablaba de una recuperación de unos 10 días, el Real Madrid mantenía esperanzas de que su estrella pudiera llegar a tiempo, incluso si fuera para partir desde el banquillo. Sin embargo, Juanma Castaño no dudó en restar importancia a la ausencia del futbolista y al propio torneo.

Castaño, sin rodeos, dejó claro que la ausencia de Mbappé no representa una gran preocupación para los seguidores del Real Madrid. En su opinión, los aficionados del club blanco no deberían sentirse angustiados, ni por la lesión de Mbappé ni por la relevancia de la Copa Intercontinental. Según él, ni el título ni el tipo de partido son lo suficientemente importantes como para generar alarma. "Tampoco es una situación muy dramática", afirmó Castaño, aludiendo a la falta de importancia que, en su visión, tiene este torneo a nivel global.

Castaño fue aún más directo al calificar la Copa Intercontinental como una "cosa rara". En su comentario, aludió al hecho de que, a pesar de ser un torneo reconocido a nivel mundial, la competición carece de la trascendencia que otros títulos tienen en el fútbol europeo, particularmente en España. De hecho, a nivel local, la percepción sobre la Copa Intercontinental es muy distinta a la que tiene en otros continentes, especialmente en América, donde se celebra con mucha más devoción.

El título y su "extraña" naturaleza

"Eso demuestra que es una cosa rara", afirmó Juanma, subrayando el hecho de que, aunque la competencia tiene un gran nombre a nivel global, en Europa y dentro del propio Real Madrid, no goza de la misma relevancia que otras competiciones. Y, por supuesto, la conversación giró hacia cómo el club blanco maneja este tipo de partidos, priorizando otros desafíos más significativos, como la Champions League o LaLiga.

A pesar de la escasa importancia que Castaño le otorga a la Copa Intercontinental, el director de El Partidazo de COPE reconoció que el Real Madrid, como siempre, abordará el torneo con seriedad. Sin embargo, destacó que la institución no arriesgaría a un jugador clave como Mbappé, ni a ningún otro, si su recuperación no es óptima. En este sentido, Melchor Ruiz también contribuyó con su análisis, comentando que el club nunca arriesga a un futbolista, a menos que se trate de un título que cierre una temporada.

Por ejemplo, en el caso de jugadores como Eduardo Camavinga, que se encuentran en una situación similar a la de Mbappé, el Real Madrid opta por prudencia. El club prefiere no arriesgar, y aunque un jugador pueda realizar un entrenamiento con el grupo, no se le incluirá en la convocatoria si no está completamente preparado para afrontar el desafío sin comprometer su salud.

A pesar de la falta de entusiasmo en torno a la Copa Intercontinental, Roberto Morales hizo un punto importante al recordar que el Real Madrid tiene la posibilidad de hacer historia, logrando siete títulos en una sola temporada.

La motivación detrás del título

Esto incluiría la Supercopa de Europa, LaLiga, la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de España, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes. Castaño, al principio, se mostró incrédulo ante la magnitud de este logro, pero rápidamente reconoció la importancia de esa posibilidad para la historia del club.

Para el Real Madrid, la consecución de este título, aunque de perfil bajo, se ve como una oportunidad para seguir ampliando su palmarés y demostrar su supremacía en el fútbol mundial. Sin embargo, como subrayó Castaño, lo verdaderamente importante para los jugadores será no arriesgar a sus piezas clave, como Mbappé, si no están al 100% para afrontar el desafío.