Sergio Postigo 'pasa facturas' en El Partidazo de COPE tras la victoria del Mirandés: "Lo tenía apuntado"

El Mirandés ha tumbado este jueves al Racing de Santander en la semifinal del playoff de ascenso (4-1) y se enfrentará al Oviedo en la final, con el objetivo de subir a Primera División.

Y para contarnos cómo ha vivido la eliminatoria y la clasificación, Sergio Postigo, centrocampista del Mirandés, ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE. "Ha sido una noche inolvidable. Ha sido una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la carrera de un futbolista", empezó diciendo.

Juanma Castaño le puso la arenga que él mismo dio a sus compañeros antes de jugar contra el Racing en El Sardinero y el futbolista no dudó en cobrarse sus facturas contra todos aquellos que no apostaron por el Mirandés en El Tertulión. "Me lo pusisteis a huevo", confesaba entre risas.

Y agregaba: "El objetivo era el Tertulión. Lo escuché, no me encabronó, pero me lo apunté. Lo apunté porque sabía que era algo que nos podía ayudar. Llevamos toda la temporada así y lo entiendo por cómo empezó el club al inicio de la campaña. Y al final, ha sido algo que nos ha ido motivando jornada tras jornada".

Sobre la eliminatoria contra el Racing comentó: "Creo que la semana pasada ya fuimos muy superiores al Racing de Santander, aunque tuvimos algunos errores. Pero creo que somos claros y justos vencedores". Y añadía seguidamente: "No es habitual meter tantos goles, pero también sabíamos que ellos se iban a volcar y que dejaban muchos espacios atrás. Y hemos sabido aprovecharlo".

Para finalizar, Postigo reconoció que el Oviedo es favorito para la final del 'playoff', pero que pelearán con todo. "Todo juega en nuestra contra. Lo pelearemos, lucharemos, pero seguro que el Oviedo ya no nos subestima", sentenció.