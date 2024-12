Santi Cañizares responde a Piqué tras invitar al Espanyol a jugarse un millón en la Kings League: "El mismo nivel"

La polémica entre Gerard Piqué y el RCD Espanyol sigue dando de qué hablar. Esta vez, el exfutbolista y presidente de la Kings League, quien es conocido por sus provocaciones y su estilo provocador, ha generado un aluvión de reacciones tras lanzar una insólita propuesta al club perico. A través de un video publicado en las redes sociales de la competición, Piqué invitaba al Espanyol a un partido con un incentivo de un millón de euros para el ganador. Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con desdén por muchos, incluido el exguardameta internacional español Santi Cañizares, quien no dudó en criticar la actitud del catalán.

En El Partidazo de COPE, Cañizares calificó de "frívola" la invitación de Piqué, quien en su carta dirigida al presidente del Espanyol, Chen Yansheng, propuso un enfrentamiento entre una selección de la Kings League y el primer equipo de la entidad blanquiazul. El desafío, que también se enmarca dentro de la promoción de un torneo internacional de la Kings League, ofrecía un millón de euros como premio para el equipo ganador. La propuesta, que algunos interpretaron como una burla, no fue bien recibida por Cañizares, quien no escatimó críticas.

“Frivolizar con un millón de euros y decir que el Espanyol está al mismo nivel que un equipo de la Kings League me parece una falta de respeto”, señaló Cañizares. “Piqué ha querido hacer algo grande, quizá buscando generar un escándalo que dé visibilidad, pero es que no tiene por dónde cogerlo. Lo mejor que se coge es el boli, porque lo demás es imposible de entender”, añadió el exguardameta, dejando clara su postura sobre la falta de seriedad de la propuesta.

Kings League Gerard Piqué ha lanzado un reto al Espanyol con la Kings League de por medio.

La controversia también fue comentada por otros tertulianos del programa, como Quique Iglesias, quien también mostró su desdén por la actitud de Piqué: “Me parece frívolo que un hombre de su nivel se ponga a jugar con un millón de euros, y encima de esa manera. No es edificante y, sobre todo, me parece una falta de respeto hacia los futbolistas del Espanyol, compañeros de profesión de hace poco”.

Piqué y el Espanyol

Piqué, quien ha tenido una relación tensa con el Espanyol en el pasado, sigue aprovechando su plataforma de la Kings League para lanzar este tipo de propuestas, que para muchos resultan más una maniobra mediática que una invitación seria. Sin embargo, no cabe duda de que el exfutbolista ha logrado, una vez más, captar la atención del público y los medios.

En 2016, dijo que "si son una maravillosa minoría, espero que llenen el campo". Luego añadió posteriormente lo de "Espanyol de Cornellà" y en 2021, con el equipo perico ascendiendo a Primera, declaró en el programa de Ibai Llanos que "he estado todo el año deseando que suba a Primera... Tenerlo en Segunda hace gracia, pero quiero ir al campo del Espanyol y haya gente".

La última polémica entre Piqué y los pericos fue cuando Piqué anunció que acudiría al palco de Cornellà como presidente del Andorra. Y lo hizo, de incógnito, en un palco privado en el que nadie le vio.

AFP7 vía Europa Press Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, ​​durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 Aramco 2024, décima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2024 del 21 al 23 de junio de 2024 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, España

En cuanto al Espanyol, aún no ha emitido una respuesta oficial a la invitación de Piqué, pero la polémica está servida y todo apunta a que esta nueva ocurrencia del exjugador azulgrana seguirá alimentando el debate durante las próximas semanas.