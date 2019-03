Así es el día a día del campeón del mundo de póker online, Adrián Mateos

Adrián Mateos tiene 24 años y es jugador de póker profesional. Comenzó como profesional a los 18 años, aunque se inició con dos menos en este juego. Pidió permiso a sus padres para probar suerte e irse a Londres, pese a abandonar sus estudios de Economía. Pero le fue bien: "Me fui porque aquí en España, en ese momento, no se podía jugar contra jugadores de todo el mundo, y en Londres sí. Aparte, se paga un 50% de IRPF en cuanto ganas más de 100.000€ y no compensa", explicó.

Ha sido campeón del mundo de póker online: "Es como un trabajo. Tienes que saber de cálculo, de psicología... Mi principal virtud creo que es saber qué piensan los otros jugadores".

Adrián ha participado en torneos de medio mundo: "He ganado en mi vida 15 millones de dólares en premios. El día que más gané, me llevé un millón de euros. Aunque el torneo más caro me costó también un millón de euros". Siempre ha jugado en función del dinero que tenía: "Conozco gente que ha perdido mucho".

No es caprichoso, ni utiliza gafas de sol. Sin embargo, le gustan los coches: "Compro algún Ferrari, algún Lamborghini... Pero no los utilizo yo, los alquilo", explicó.

Es del Atlético de Madrid: "Lo mismo si llegamos a la final de la Champions, un viaje que tengo ahí tendré que aplazarlo".