Rubén Cañizares, y el motivo por el que Florentino Pérez no ha destituido ya a Xabi Alonso: "Y aún ganando al Manchester City..."

En la crisis actual que vive el Real Madrid con Xabi Alonso al frente del cuerpo técnico, les hay más dramáticos con la situación del técnico tolosarra.

Es el caso del periodista deportivo de ABC, Rubén Cañizares, que compartió su particular y contundente punto de vista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de este lunes, a dos días de que el Real Madrid se mida ante el Manchester City en la sexta jornada de la Liga de Campeones.

Las noticias que proceden de los despachos del Real Madrid apuntan a que no existe, por el momento, ultimátum alguno sobre Alonso, aunque la información que tiene el propio Cañizares es ligeramente distinta: "La información que tengo es la de que Xabi Alonso es muy difícil que resista una derrota más, sobre todo si la derrota es pasado mañana contra el City".

CAÑIZARES SITÚA A XABI ALONSO "MUY EN EL ALAMBRE" DEL REAL MADRID

Cañizares fue más allá cuando advirtió de que el presidente del club, Florentino Pérez, mantiene a Xabi Alonso porque no tiene más remedio: "Tengo la sensación que Florentino, cuando levanta la cabeza y quiere otear en el horizonte un plan B, no hay nada que le acabe de convencer. Porque, de lo contrario, yo creo que Xabi Alonso ya no sería entrenador del Madrid".

El periodista de ABC recordó que el máximo mandatario madridista ha tenido una marcada tendencia a fichar entrenadores extranjeros, y los españoles, precisamente, no han tenido especial suerte. Pese a todo, Xabi Alonso llega procedente del Dortmund con el visto bueno de Pérez: "Alonso es un fichaje que, por supuesto, llega con su bendición pero es un fichaje más de José Ángel Sánchez que suyo, y eso siempre pesa a la hora de tomar ciertas decisiones".

De hecho, en la reunión que mantuvieron algunos directivos junto a Florentino al terminar el partido frente al Celta, "de no ser porque José Ángel estaba allí, a lo mejor Florentino con el calentón ya habría tomado alguna decisión definitiva", en alusión a una destitución en el banquillo.

Por todo ello, Rubén Cañizares cree que "Xabi Alonso no resiste una derrota el miércoles" contra el Manchester City. Incluso, en el caso de ganar, "creo que está al borde del precipicio. La confianza la ha perdido prácticamente por completo con Florentino, y salvo un giro radical de guion que ahora mismo nadie nos imaginamos, le veo muy complicado incluso que llegue a Supercopa". La Supercopa de España se celebra del 7 al 11 de enero de 2026.