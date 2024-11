Rodri detalla en El Partidazo de COPE cómo fue su relación con Morata en la Eurocopa antes de que desvelara sus problemas de salud mental: "Hice todo lo que pude"

El centrocampista español del Manchester City, y reciente ganador del Balón de Oro, Rodrigo Hernández, se pasó anoche por El Partidazo de COPE donde habló con Juanma Castaño de diferentes temas como de su lesión, de su momento en el City, de cómo vivió la gala del Balón de Oro, y también de su relación con el capitán, Álvaro Morata, después de que explicara con Alberto Herrera en COPE sus problemas de salud mental.

MORATA, EN COPE

El actual jugador del Milan se sinceró hace unas semanas en Herrera en COPE sobre sus episodios de depresión y ataques de pánico, pero también sobre las críticas que ha recibido, no sólo durante la Eurocopa, sino en los meses anteriores, mientras era jugador del Atlético de Madrid, y cómo eso ha afectado a la relación con sus hijos. Ha llegado incluso a reconocer que le daba “vergüenza salir a la calle” con sus propios hijos, así como diferentes situaciones desagradables en la compra o en un restaurante.

Preguntado por Alberto Herrera sobre si antes del torneo europeo de este verano pensaba si le convocarían con la Selección, Morata lo niega: “yo estaba pensando en si iba a poder volver a jugar un partido”, confiesa. “No sabía qué me pasaba, pero es muy complicado y en ese momento en el que te das cuenta de que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento”

“Me daba vergüenza estar con mis hijos, me daba vergüenza salir a la calle”, confiesa Morata, en una frase que ha sorprendido al propio comunicador de COPE, que le pedía que lo explicase: “Al final cada vez que salía con ellos siempre tenía algún episodio, a veces sin maldad, pero que la gente les decía algo que había pasado en los partidos anteriores y al final ellos tampoco querían ir a la compra, cosas que hace un padre normal con sus hijos y, al final, llegó un momento en el que me decían tantas cosas de ante ellos que me daba vergüenza estar con ellos”, explicó Morata en COPE.

EFE Álvaro Morata celebra un gol con la selección española

ENTREVISTA DE RODRI EN EL PARTIDAZO DE COPE

El último ganador del Balón de Oro reconoció que no sabía nada en las horas previa a la Gala: "Tú vas allí y hasta que no se abre el sobre... Hombre, si no vienen los del Madrid será por algo, pero..."

En cuanto a la ausencia de los jugadores del Real Madrid, él confesó que a él no le dolió, aunque sí que hubiera estado bien que hubieran ido por todas las personas que estaban esperando alrededor del lugar de la Gala.

Sobre su lesión, el centrocampista internacional espera poder jugar antes de que acabe la temporada: "Tengo en mente jugar esta temporada. Ahora las temporadas cada vez son más largas y el Mundialito acaba el 13 de julio. Tengo en mente volver este año, como un reto".

Destacar también una de las frases de la entrevista cuando señaló que "en España somos antes de nuestro club que de la selección".

MORATA Y RODRIGO

Morata y Rodrigo son de los veteranos de la Selección y tienen buena relación entre ellos. Durante la charla con Juanma Castaño, Rodri reveló que Morata le había llegado a decir alguna vez que si tuviera redes sociales ya tendría un Balón de Oro. Con este galardón ya debajo del brazo, el centrocampista del City le contestó: Y lo primero que le escribo es Balón de Oro y sin redes sociales.

Cargando…

En cuanto los problemas que atravesaba Morata, Rodri reconoció que el delantero no se abrió con él, pero "porque le conozco hace muchos años, sabía que algo no… no iba bien. Y por eso… hice todo lo que pude, estar cerca de él, todo".

"Parece que él cuando lo cuenta, la gente se lleva las manos a la cabeza, pero… es bastante más habitual de lo que la gente cree", añadió.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).