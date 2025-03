La respuesta de Nacho Peña a Lamine Yamal por sus palabras sobre la Champions y el Real Madrid: "Cuidado con desear"

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha dejado clara su confianza en el equipo blaugrana de cara a la Champions League. En una reciente entrevista concedida al diario SPORT, el extremo aseguró que el conjunto catalán es favorito para ganar la competición ahora que el Liverpool ha sido eliminado. Además, no ocultó su deseo de disputar una final contra el Real Madrid, argumentando que los partidos entre ambos equipos siempre son atractivos y que el Barça es el equipo que "más daño les hace". Con solo 17 años, Yamal se muestra ambicioso y convencido de que su equipo puede pelear por el título europeo, una actitud que ha despertado tanto admiración como escepticismo entre los aficionados y analistas del fútbol.

La advertencia de Nacho Peña

Las declaraciones de Lamine Yamal no pasaron desapercibidas en el programa El Partidazo de COPE, donde los tertulianos debatieron sobre la afirmación del jugador. Uno de los comentaristas más destacados de la tertulia, Nacho Peña, reaccionó con una advertencia cargada de ironía: "Cuidado con lo que deseas, que a veces se acaba cumpliendo".

Peña recordó el caso de Toni Freixa, quien en su momento también expresó su deseo de una final contra el Real Madrid y terminó viendo al equipo blanco levantar la orejona. "Lamine está en modo Freixa", comentó el periodista, sugiriendo que desafiar al Real Madrid en su competición fetiche podría ser un error.

EFE Lamine Yamal celebra su gol ante el Benfica

"En los últimos diez años, el Madrid ha jugado seis finales de Champions y las ha ganado todas", añadió Peña. "No dudo de la calidad del Barça, pero la especialidad del Real Madrid es levantar Champions. Y en una hipotética final, yo no vería como favorito al equipo de Xavi Hernández". La historia respalda su opinión: el conjunto merengue ha demostrado una y otra vez su capacidad de imponerse en finales europeas, incluso en situaciones donde no partía como favorito.

Un reto que divide opiniones

El debate sobre las palabras de Lamine Yamal también generó reacciones encontradas en la mesa de El Partidazo de COPE. Mientras algunos analistas destacaban la valentía del joven jugador, otros cuestionaban su "inconsciencia" al pedir un enfrentamiento con el Real Madrid en una final.

Miguel Rico se mostró más comprensivo con el razonamiento de Yamal: "Ha dicho que el Barça es el equipo que más daño le hace al Madrid y viceversa. Es un argumento válido". Sin embargo, también admitió que si estuviera en el lugar del jugador, no se "pediría" al conjunto blanco en una final europea.

Alamy Stock Photo Barcelona, ​​España. 18 de febrero de 2025. Lamine Yamal del FC Barcelona durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano jugado en el Estadio Lluis Companys el 17 de febrero de 2025 en Barcelona, ​​España.

Por su parte, Siro López admitió que un duelo entre los dos gigantes del fútbol español le "pondría" especialmente, pero también advirtió sobre la dificultad que supone vencer al Real Madrid en una final. "Me parecería increíble que el Barça le ganara tres, cuatro o cinco partidos seguidos en la misma temporada", comentó. López enfatizó que, aunque el FC Barcelona ha demostrado un gran nivel en la presente campaña, el peso histórico del Real Madrid en esta competición es un factor clave.

Por ahora, ambos equipos deberán concentrarse en sus respectivas eliminatorias para que este enfrentamiento soñado pueda hacerse realidad. Sin embargo, si el destino los cruza en una final, la batalla por el trono de Europa será épica.

Con la Champions League en plena ebullición, el sueño de Lamine Yamal de enfrentarse al Real Madrid en una final podría hacerse realidad. Sin embargo, la historia reciente de la competición sugiere que desafiar al rey de Europa no es tarea fácil. ¿Podrá el FC Barcelona romper la hegemonía blanca en Europa?