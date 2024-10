El reivindicativo mensaje de Juanma Castaño en apoyo a los ciclistas: "La carretera no pertenece solo a los coches"

Eder Sarabia se convirtió este pasado verano en el entrenador del Elche, después de que el conjunto ilicitano no lograra la temporada pasada, el objetivo de estar entre los seis primeros clasificados de Segunda División.

El técnico bilbaíno no ha conseguido un buen inicio de temporada. El equipo franjiverde ocupa la 13ª posición de la clasificación con 11 puntos, tras nueve jornadas disputadas.

@edersa10 Eder Sarabia durante una de sus salidas en bicicleta.

Pero más allá del fútbol, el entrenador del Elche disfruta de otros muchos deportes y en sus redes sociales acostumbra a comentar sobre todo las principales carreras ciclistas, demostrando así su gran pasión por el ciclismo. Deporte que practica asiduamente y con el que en las últimas horas le ha tocado sufrir un incidente.

LA DENUNCIA PÚBLICA DE SARABIA

Yo iba en bicicleta con un amigo por la CV-715, entre Polop y Callosa de Ensarriá. Rodábamos en paralelo correctamente por el lado derecho de la calzada, ocupando parte del arcén, cumpliendo con la norma. Todos los vehículos nos iban respetando y adelantando con los 1,5 metros de seguridad. Hasta que llegó uno, que ya previamente nos había pitado insistentemente, que al pasar por nuestro lado trató de intimidarnos, llegándonos a embestir. Yo era el que iba por dentro y al que el vehículo impactó en el pie izquierdo y no irme al suelo, pero en la maniobra me crucé hasta el carril del sentido contrario de la calzada. Por suerte, ningún vehículo pasaba en ese momento.

Es un hecho tremendamente grave, que podía haber terminado en tragedia y que, por supuesto, he procedido a denunciar.

Yo ayer me pude salvar, pero hay muchas personas que han sufrido graves accidentes, incluso que han perdido la vida en actos como éste.

Estamos hablando de algo muy serio. Yo, simplemente, quiero disfrutar del deporte y poder volver a mi casa donde mi mujer y mi hija me esperan.

Esta denuncia pública la hago con la única intención de concienciar y pedir respeto a todas las personas que utilizamos la carretera. Cada uno con sus responsabilidades. Seamos conscientes de la gravedad del tema y pongámosle remedio para que las desgracias no se sigan sucediendo.

Ni una víctima más en la carretera.

EL MENSAJE DE JUANMA CASTAÑO

Y para hablar del incidente, Eder Sarabia pasó este miércoles por El Partidazo de COPE, donde charló con Juanma Castaño sobre lo sucedido. Y el director del programa aprovechó la entrevista para lanzar un mensaje de apoyo y reivindicación hacia los ciclistas.

El entrenador del Elche comentaba que había realizado la denuncia pública con la intención de conciencia y que nos busca "sacar ningún beneficio de ello". A lo que Juanma respondió con un mensaje contundente: "No. Lo que estás haciendo es visibilizar un problema y creo que haces muy bien porque lo que te ha sucedido a ti le pasa a decenas y decenas de ciclistas en este país".

Y añadía: "Hay conductores que tienen mucha prisa y que no entienden que la carretera no es solo del coche. Los ciclistas tienen tanto derecho como el coche a estar en la carretera. Y hay que dejar muy claro que los ciclistas pueden circular en paralelo, que es algo que la gente no termina de entender. Dos ciclistas pueden ir paralelo siempre que haya espacio".

"Se puede ir en paralelo. Y en Madrid, en la zona urbana, hay mucha gente que se enfada con las bicicletas porque van por el carril del coche. Si te toca una bicicleta, te aguantas. No te queda otra que aguantarte", insistía Juanma Castaño.

Para finalizar, el director de El Partidazo de COPE afirmaba: "Si has salido con prisa, abre salido antes de casa. La carretera no es exclusivamente de los coches".

