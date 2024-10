La denuncia de Eder Sarabia, entrenador del Elche, tras sufrir un incidente en bicicleta: "Intentó intimidarnos"

Eder Sarabia, entrenador del Elche, ha pasado este miércoles por El Partidazo de COPE para denunciar y concienciar de un incidente que ha sufrido en las últimas horas sobre una bicicleta. El entrenador es un apasionado del ciclismo y habitualmente en sus redes sociales comenta las grandes citas del calendario ciclista y también publica fotografías de sus salidas con amigos.

"Salí con un compañero del staff por la zona de Benidorm y La Nucía. Y nada más salir nos pasó el incidente en una pequeña subida. Íbamos los dos en paralelo, yo un poco más al borde de la carretera y los coches no estaban respetando. Pero llegó uno que empezó a pitar porque los otros no nos adelantaban y cuando llegó su turno intentó intimidarnos pasando muy pegado a nosotros", explicaba el bilbaíno.

Y añadía: "A mí me llegó a tocar. Me dio en la pierna, en el costado, la mano y golpeó hasta el manillar. Y evidentemente me desequilibró y salía hacia el centro de la calzada, e incluso crucé al carril contrario. Pero tuve la suerte de no caerme y de que no venía ningún coche por el otro lado".

"Le cogimos la matrícula y hemos interpuesto la correspondiente denuncia. Esto no se puede consentir y he decidido hacerlo público para concienciar de la gravedad de esta situación y de lo que puede llegar a pasar", narraba Eder Sarabia a Juanma Castaño.

Para finalizar, sentenció: "Este tipo de locuras no se pueden consentir".