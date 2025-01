La reflexión de Juanma Castaño tras escuchar a Laporta hablar sobre el caso Dani Olmo: "Algo sabe"

Uno de los temas de esta Navidad ha sido, sin duda, la inscripción de Dani Olmo y Pau Victor. El Barcelona necesitaba volver al 1:1 del Fair Play Financiero. 60 millones de euros necesitaba el Barça para poder reinscribir a los jugadores. Un dinero que ha salido por la la cesión de la explotación de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou.

"Es un modelo de negocio que no hemos inventado nosotros. Hace años que está funcionando en los estadios americanos. Nosotros lo que hemos hecho es crear un nuevo activo y adaptarlo para que tenga impacto en nuestro 'fair-play' financiero", ha explicado Laporta en rueda de prensa.

Estos 100 millones de euros, según su presidente, el club los ingresará por la explotación, durante 30 años, de 475 palcos VIP (el 5% de un total de 9600) que ya tiene vendidos y que el Barça seguirá cobrando, "por lo que no compromete ingresos futuros".

quién ha comprado los palcos

El inversor catarí pagó al contado sus 30 millones, algo que no hizo el de Emiratos. "LaLiga nos exigió que acreditáramos que habíamos cobrado al menos el 40% de los 70 millones que faltaban, que eran esos 28 millones que llegaron el día 3 de enero", ha apuntado Laporta.

Una medida "discrecional" de la patronal de clubes, "porque la norma no dice que se haya de acreditar el ingreso del dinero", ha explicado Laporta, que ha querido dejar claro que la cesión de la explotación de parte de los asientos VIP no se improvisó a última hora para intentar inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, sino todo lo contrario.

EFE Joan Laporta, en rueda de prensa

"La hubiésemos hecho igualmente, aunque no hubiésemos necesitado llegar al 1:1, porque ya llevaba tiempo trabajándose", ha asegurado, recordando que ya viajó en Dubai en 2024 para avanzar en la firma de este contrato que se firmó a final del año pasado.

Tras tener el dinero, Laporta aseguró que presentaron “la documentación a LaLiga el 27 de diciembre. La entramos en plazos antes de acabar el año. El día 31 entendimos que habíamos cumplido con las normas. LaLiga entendió que no y nos pidió requisitos adicionales. La Federación nos dijo que nos faltaba el 1/1 pero que en principio no había inconveniente alguno en tramitar la inscripción”.

Además, también el mayor mandatario azulgrana contó cuál fue el trato con los futbolistas durante esos días tan complicados: “Les decíamos que los inscribiríamos porque teníamos la razón jurídica. Pero sufrían porque no podían jugar. Se han portado de cine. Les explicábamos todo, aunque no dependía solo de nosotros sino de un organismo. No sólo debes tener la razón, también te la tienen que dar y eso ya no dependía de nosotros”.

juanma castaño, sobre laporta y el caso olmo

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño se sorprendió de la seguridad con la que habla Laporta de la inscripción tras la cautelar tanto de Dani Olmo y Pau Víctor. “Para mí lo más sorprendente, lo más llamativo, es que Laporta por lo que ha hablado hoy casi da por ganado el caso Olmo”, empezó diciendo el directo de Tiempo de Juego.

Cordon Press Joan Laporta, presidente del Barcelona, en el césped del estadio de Montjuic.

“Teniendo en cuenta cómo ha hablado, con la seguridad con la que ha transmitido el mensaje relacionado con la documentación de Olmo y todo esto, yo creo que él piensa que es imposible que Uribe se eche atrás en su decisión”, continuó diciendo Juanma Castaño.

Además, el presentador aseguró que “algo sabe que nosotros no y tenemos que hacerle caso. Seguramente tenga razón”. Desde la inscripción hay tres meses y la última palabra la tiene el CSD, porque “es una opinión estrictamente jurídica”. “A Laporta le he visto súperseguro. Tendrá información”, terminó diciendo.

canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whatsapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).