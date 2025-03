La reflexión de Dani Senabre al escuchar que el Barça sueña con el triplete de Liga, Copa y Champions: "Es peligroso"

La euforia se ha desatado entre los aficionados del FC Barcelona tras el pase del equipo a los cuartos de final de la Champions League. Las imágenes de los seguidores culés a las afueras del Estadi Olímpic Lluís Companys, entrevistados por TV3, evidenciaron el optimismo desbordado: muchos ya hablaban abiertamente de la posibilidad de conquistar el ansiado triplete —Liga, Copa del Rey y Champions— esta temporada.

El clima de ilusión ha ido creciendo a medida que el equipo de Xavi Hernández ha demostrado solidez en las últimas semanas, especialmente tras superar la fase de grupos y eliminar a un rival complicado en octavos de final. La combinación de un bloque joven liderado por promesas como Lamine Yamal y veteranos como Robert Lewandowski ha alimentado las esperanzas de la afición, que sueña con revivir las noches gloriosas de Roma en 2009 o Berlín en 2015.

Sin embargo, este entusiasmo desmedido ha sido objeto de debate entre los tertulianos de El Partidazo de COPE. Durante el programa, conducido por Juanma Castaño, las opiniones fueron claras, y hubo quien pidió cautela ante la euforia prematura que recorre el barcelonismo.

EFE Los futbolistas del Barcelona celebran el pase a cuartos de final.

El periodista Dani Senabre fue contundente al escuchar las expectativas de algunos culés: "Eso es muy peligroso. Estamos en el mes de marzo...", advirtió, subrayando lo arriesgado que resulta proyectar títulos cuando aún queda un largo camino por recorrer.

Dani Senabre: "Es muy peligroso"

Senabre insistió en que la historia del fútbol ha demostrado una y otra vez que los excesos de confianza pueden pasar factura. A pesar de que el sorteo de cara a los cuartos de final ha sido relativamente benévolo para el Barça, evitándose a colosos como el PSG, el periodista recordó que no existen rivales fáciles a estas alturas del campeonato: "El Dortmund está haciendo una temporada horrible, pero eso no significa nada. En una eliminatoria a doble partido, cualquier cosa puede pasar", comentó.

A su reflexión se sumó el análisis de Miguel Rico, quien calificó estas afirmaciones de algunos aficionados como "una desconsideración al rival". Rico insistió en que, aunque el camino del Barça parece más asequible tras esquivar a los gigantes europeos en el sorteo, confiarse podría ser un error fatal: "Yo, por ejemplo, estoy rezando para que no pase el Dortmund y haya que jugarse el pase a semifinales en Alemania", añadió, recordando lo complicado que es jugar en el Signal Iduna Park.

El debate se calentó aún más cuando David Sánchez reconoció que ya se ve en las semifinales: "Lo dije ayer, yo en semis sí que ya me veo", afirmó con seguridad. A lo que Juanma Castaño replicó con cierta sorna: "¿Y con quién te ves? ¿Con el Inter o con el Bayern?".

EFE Raphinha celebra el 1-0 del Barcelona contra el Benfica.

Las respuestas no tardaron en llegar. Fernando Evangelio opinó que el Inter de Milán podría suponer un desafío mayor para el Barça que el Bayern de Múnich, mientras que Manolo Lama reafirmó esa idea: "No te quepa ninguna duda". La discusión reflejó las distintas posturas: por un lado, quienes creen que la suerte acompaña a este Barcelona; por otro, los que prefieren no lanzar las campanas al vuelo.

Prudencia pese al optimismo

Uno de los momentos más llamativos fue cuando David Sánchez lanzó una predicción audaz: "Lo que sí que hace esto seguro es que si pasan de semis, la gran duda que tengo es que pasen ya sea el Inter o ya sea el Bayern de Múnich. Yo creo que si llegan a la final, estos no la pierden".

El camino hacia el triplete es largo, y las voces expertas advierten que la clave estará en combinar ambición con prudencia. El Barça tiene motivos para soñar, pero como bien dice Senabre: "estamos en marzo". Para seguir las reacciones completas del programa, puedes escuchar el debate en El Partidazo de COPE.