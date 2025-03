La sorpresa de Paco González tras el parón por el Ramadán en el Barcelona - Benfica: "No conozco otro"

El Barcelona - Benfica comenzó con un minuto de silencio en recuerdo del doctor del club azulgrana Carles Miñarro, fallecido el pasado sábado antes del encuentro ante Osasuna.

En el minuto 6 vivimos un pequeño parón en el partido por una curiosa razón. Desde el viernes 28 de febrero al 30 de marzo se está celebrando el Ramadán, mes en el que los creyentes deben realizar un severo ayuno, tanto de comida como de bebida. Esto ha ha hecho que ese minuto 6, en el momento del ocaso del sol, los futbolistas que lo están practicando pudieran hidratarse.

Antes de esto, el partido ya había empezado con la misma locura que los otros dos anteriores en los que se enfrentaron, tanto en la liguilla como en el de ida de estos octavos de final. Y después de varias llegadas por parte de ambos equipos, en el minuto 11 apareció Lamine Yamal para romper a la defensa portuguesa y poner la pelota al segundo palo, donde Raphinha controló la pelota para marcar a puerta vacía el 1-0. Pero la alegría le duró poco a los azulgranas porque a los dos minutos, un córner que peinaba Lewandowski le cayó a Otamendi, que cabeceaba el 1-1.

EFE Raphinha celebra el 1-0 del Barcelona contra el Benfica.

Como en ese minuto 6 en el que se dio la primera oportunidad para hidratarse pocos futbolistas se dirigieron a los banquillos para beber, el parón se volvió a realizar también en el 15', este de mayor duración. En el Barcelona, Lamine Yamal y Ansu Fati son los que están cumpliendo el Ramadán, mientras que en el Benfica son Kokçu, Akturkoglu y Amdouni.

Y parece que ese parón le vino bien a Lamine Yamal, que ya estaba siendo el mejor del partido y que volvió a aparecer en el minuto 29 para marcar un golazo. El joven jugador peleó una pelota que se iba a ir por la banda derecha e hizo su clásica jugada de encarar el área para realizar un gran disparo con su pierna izquierda y con rosca para que la pelota entrara pegada al palo de Trubin. El Barcelona se ponía 2-1 en el marcador y 3-1 en el global de la eliminatoria.

EFE Raphinha celebra con Lamine Yamal un gol del Barcelona contra el Benfica.

Y antes del descanso, una gran contra llevada por Balde acababa en un pase a Raphinha, que marcaba su segundo gol con un buen disparo cruzado que suponía el 3-1 en el partido.

En la segunda parte el Barcelona supo tener más tiempo el balón y controló el partido sin peligro. En el minuto 65 se pudo ver la mejor jugada, con una salida de balón desde la defensa que acabó con un remate in extremis de De Jong que se marchó fuera, pero antes pudimos ver taconazos de Raphinha y Lamine Yamal para llevar la pelota hasta el área contraria.

la sorpresa de paco gonzález

Paco González comentó en Tiempo de Juego el curioso parón para que los futbolistas que practican el Ramadán pudieran hidratarse. El director del programa mostró su sorpresa por parar un partido de fútbol por un motivo religioso: “A mí me parece una exageración. Y además por un motivo religioso, que no conozco otro por el que un partido de fútbol se pare. Me parece fantástico que cada uno tenga su fe, pero que no conozco ningún motivo religioso por el que se pare el fútbol”.