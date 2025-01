En El Partidazo de COPE, Manolo Lama sorprendió a los oyentes al plantear una pregunta a Deepseek, una innovadora aplicación de inteligencia artificial desarrollada en China. Este sistema, que ha llegado a España como un rival directo de ChatGPT, se destacó en la conversación por su capacidad para esquivar cuestiones delicadas sobre temas políticos sensibles. La pregunta de Lama, aparentemente sencilla, reveló un aspecto intrigante del funcionamiento de Deepseek: su parcialidad a la hora de abordar ciertos temas.

El contexto de la conversación fue el análisis de las capacidades de Deepseek, que ha hecho ruido en la esfera de la inteligencia artificial, especialmente por su origen chino. En el programa de COPE, el tertuliano y periodista Manolo Lama se mostró sorprendido por la actitud evasiva de la aplicación cuando se le plantearon cuestiones sobre el régimen chino y eventos históricos controvertidos, como la represión de Tiananmen. La interacción, que dejó claro que la inteligencia artificial no iba a profundizar en estos temas, captó la atención del público.

En el fragmento del audio transcrito, Lama inicia una serie de preguntas a Deepseek sobre el sistema político chino, destacando cómo la IA se limita a decir "no le interesa" o "de eso no te puedo contestar". Lama, conocido por su estilo directo, no ocultó su asombro y comentó sobre el "régimen de China", con un tono irónico sobre cómo la inteligencia artificial evitaba el tema. "No, el aparato dice que no hablan de esos temas", afirmó Juanma Castaño, dando por hecho que el sistema de IA no estaba dispuesto a entrar en terrenos delicados.

EFE ¿En qué se diferencia DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china de ChatGPT?

Manolo Lama, con una sonrisa, comentó que, al preguntar cómo es el régimen de China, la respuesta fue similar: "De eso no te puedo contestar". Este detalle, aparentemente trivial, no pasó desapercibido para los oyentes. A pesar de la sofisticación de la inteligencia artificial, parecía claro que Deepseek había sido diseñado para evitar respuestas que pudieran poner en aprietos al régimen chino.

¿Una IA demasiado controlada?

Este comportamiento de la aplicación revela un aspecto fundamental del desarrollo de inteligencia artificial: la influencia política sobre su programación. A diferencia de otros modelos de IA como ChatGPT, aunque también limitado en ciertos aspectos debido a regulaciones, Deepseek parece estar construida bajo estrictos lineamientos que aseguran que ciertos temas nunca sean tocados.

Este tipo de restricciones no es algo nuevo en la historia de la inteligencia artificial, pero lo que resulta curioso es cómo un sistema como Deepseek, desarrollado por una empresa china, se asegura de evitar cuestiones sobre el gobierno de su propio país, un área en la que muchas otras plataformas de IA no ejercen tanta cautela.

Lo que está claro es que la inteligencia artificial, al igual que cualquier otra herramienta tecnológica, refleja las intenciones y valores de quienes la crean. En el caso de Deepseek, el control de la información se muestra de manera evidente, lo que plantea un dilema ético importante: ¿hasta qué punto debería una inteligencia artificial tener libertad para abordar todos los temas? En el caso de Deepseek, queda claro que el sistema sigue una política de autocensura cuando se trata de cuestiones políticas que puedan comprometer a China.

Alamy Stock Photo Los íconos de DeepSeek y ChatGPT se ven en un iPhone. DeepSeek es una empresa china de inteligencia artificial conocida por desarrollar LLM como DeepSeek-V2 y DeepSeek-Coder

Este comportamiento no es exclusivo de Deepseek. Muchas tecnologías desarrolladas en países con regímenes autoritarios tienden a aplicar filtros que limitan la discusión sobre ciertos temas, una medida que refuerza el control social y político. En este sentido, la IA no solo es una herramienta de información, sino también un reflejo de las políticas de quienes la diseñan.

Un futuro lleno de retos para la inteligencia artificial

La conversación de El Partidazo de COPE dejó claro que, aunque las inteligencias artificiales como Deepseek son herramientas poderosas y cada vez más precisas, también están sometidas a límites impuestos por sus creadores. Si bien estas tecnologías pueden revolucionar muchos aspectos de nuestra vida, también nos invitan a reflexionar sobre la influencia política y ética en su desarrollo.

Manolo Lama, con su habitual tono irónico, resaltó la inteligencia de la máquina al saber "dónde no meterse". Y aunque no haya dado respuestas a sus preguntas, la conversación dejó una verdad clara: incluso la inteligencia artificial más avanzada tiene sus propios tabúes.