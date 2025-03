Paco González desvela el tipo de restaurante al que jamás iría: "Me muero de hambre"

Cada vez la comida oriental es la favorita de muchas personas. De hecho, el número de restaurantes japones fuera de Japón se ha multiplicado por más de tres en la última década, hasta alcanzar los 187.000 en 2023.

La demanda de la cocina japonesa se ha visto popularizada por la popularidad de algunos animes. En estas series podemos ver todo tipo de platos que después podemos degustar en nuestro propio país. De hecho, si sabemos elegir bien también podemos hacer una dieta sana y equilibrada al más puro estilo japones.

Hay decenas de tipos de piezas de sushi con diferentes pescados, que pueden estar crudos a flambeados. Pero, ¿qué significa la palabra sushi? Como es normal su origen es japonés y es la unión de dos palabras Su (viangre) y Shi-meshi (arroz). Es decir, arroz avinagrado.

tipos de sushi

Este tipo de plato se puede comer de diferentes formas y con sabores muy variados. A pesar de eso los más consumidos son el nigiri, donde se pone el pescado cruzo (sashimi) sobre el arroz, y el maki, donde el arroz envuelve el sashimi y, a su vez, se envuelve en hojas de algas, generalmente de alga nori.

En cuanto a los ingredientes, también hay una amplia variedad. Pueden llevar gamba, semillas de sésamo, aguacate o, por ejemplo, anguila, pero, sin duda, los más pedidos son el salmón y el atún.

El orden recomendable para comerse las piezas de sushi es comenzar por aquellos que tengan el sabor más suave y acabar con los más potentes. Por lo que habría que empezar por los peces de color blanco. Después los rosados y se termina por los rojos.

PACO GONZÁLEZ Y LA COMIDA JAPONESA

Durante 'El Partidazo de COPE', Paco González aseguró que no sabe cómo es "por dentro un asiático". "¿La gente viste de Karate?", bromeó el director de 'Tiempo de Juego'. Además, Paco González siguió preguntado sobre este tipo de restaurantes: "Tenedores no hay, ¿no?". Algo que no sentó bien a Juanma Castaño y que lo declaró como "una ofensa".

Por eso, Paco González aseguró "tengo que ir a comer contigo". Por su parte, Manolo Lama siguió con las bromas: "Encima no ponen pan con aceite para mojar. Es increíble". "Fuimos una vez en un chino hace 30 años y comí un rollito de primavera. probé también un arroz, que no sabía arroz", continuó diciendo el directo de 'Tiempo de Juego'.

Además dijo que solo había cogido unos palillos "de broma". Ante lo que el directo de 'El Partidazo de COPE' le hizo una propuesta: "Si yo te invito a comer en el Mejor Japonés de Madrid conmigo, ¿tú vienes a comer?".

"Yo voy y me cebas tú, pero yo habré ido primero al McDonald's para no pasar hambre. No como cosas crudas. A mí no me gusta la carne cruda ni el caldo", respondió Paco González.

