Nacho Peña compara la difícil situación por la que pasa Ronald Araujo con la que pasa Rodrygo: "Es imposible que no me acuerde de él, no termina de salir"

"Tu peor enemigo puedes ser tú mismo", dice Nacho Peña en El Partidazo de COPE de este lunes, en el que la noticia de apertura del programa que dirige Juanma Castaño es el difícil estado en el que se encuentra Ronald Araújo y la mala gestión que ha hecho el club con la situación, a expensas de un Hansi Flick que ha sabido ponerle palabras a lo que atraviesa el futbolista del Barcelona.

La salud mental en el deporte de élite dejó de ser hace tiempo un tabú, y hoy en día es un tema central de debate en muchas ocasiones. Como con la que le toca ahora lidiar al jugador azulgrana. A raíz de los recientes problemas anímicos y de presión que rodean a Ronald Araújo, el periodista Nacho Peña ha ofrecido una cruda y honesta reflexión en los micrófonos de El Partidazo de COPE.

Peña ha puesto el foco en la batalla interna que libran los deportistas, más allá de lo físico. Para el periodista, la situación actual del central uruguayo es un recordatorio de lo despiadada que puede ser la mente de un atleta cuando las cosas no salen bien.

"El tema mental es muy cruel porque puedes llegar a ser muy cruel contigo mismo", aseguró Peña, señalando que la autocrítica destructiva es a menudo más peligrosa que el juicio externo.

Los fantasmas de RodrYgo y Karius

Para dimensionar el problema de Araújo, Nacho Peña quiso tirar de hemeroteca y recordar casos donde la mente jugó una mala pasada a futbolistas de primer nivel. El periodista confesó que le resultaba "imposible" no acordarse de Rodrygo, quien lleva "prácticamente ocho meses en una situación en la que parece que no termina de salir", poniendo de relieve cómo los baches psicológicos pueden alargarse mucho en el tiempo.

Pero quizás el ejemplo más gráfico que utilizó fue el de Loris Karius, actual portero del Schalke 04, en la segunda división alemana. Peña recordó cómo un fallo puramente deportivo (sus errores en la final de la Champions League) trascendió el césped para convertirse en un tormento personal. "A través de una muy mala actuación, entró en una barrena psíquica de la que nunca llegó a salir", apuntó el colaborador.