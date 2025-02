Munuera Montero denuncia el acoso a su familia después de pitar el Osasuna - Real Madrid: "Mi padre iba a misa"

El árbitro José Luis Munuera Montero ha hablado públicamente de las consecuencias personales y familiares que ha tenido que afrontar tras su controvertido arbitraje en el partido entre Osasuna y Real Madrid. En entrevista exclusiva en El Partidazo de COPE, el colegiado andaluz ha denunciado el acoso que ha sufrido su familia y ha explicado cómo, tras las acusaciones y ataques derivados de su actuación en El Sadar, ha tenido que afrontar una serie de presiones injustas.

Munuera Montero no solo ha destacado la presión profesional, sino también la devastación personal que ha supuesto para él y su entorno familiar este torrente de acusaciones y calumnias. En palabras del propio árbitro: "Mi padre iba a misa esta mañana y lo que le ha tocado vivir no se lo merecía nadie", relataba, visiblemente afectado por los comentarios y ataques que han recibido sus familiares.

El incidente que desató la polémica fue la expulsión de Jude Bellingham en el encuentro entre Osasuna y Real Madrid, un partido en el que el árbitro fue el centro de la polémica por su decisión sobre el jugador inglés. A partir de ahí, se desataron rumores y especulaciones que llegaron a involucrar sus actividades fuera del campo, en particular las relacionadas con su empresa Talentus Sports. Esta consultora, que según ha explicado Munuera Montero, no ha tenido ningún tipo de relación económica ni comercial con entidades deportivas como la RFEF, LaLiga o cualquier club, fue puesta en el centro del debate mediático.

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé del Real Madrid CF y el árbitro José Luis Munuera Montero durante el partido de La Liga EA Sports entre el Real Madrid y el RCD Espanyol disputado en el Estadio Santiago Bernabéu el 21 de septiembre de 2024 en Madrid, España

En su intervención, Munuera Montero aprovechó para aclarar su postura: "Llevo años dando conferencias sobre los valores del arbitraje, mi familia y el deporte en general. Hace menos de un año decidí crear una empresa para poder ayudar a los jóvenes a encontrar empleo en el ámbito deportivo, sin ningún tipo de lucro, sin ningún tipo de vinculación económica o contractual". Según él, Talentus Sports se dedica únicamente a ofrecer un servicio gratuito de orientación laboral para jóvenes postuniversitarios que buscan su primer empleo en el sector deportivo.

Munuera Montero denuncia

Sin embargo, esta actividad ha sido malinterpretada, y algunos medios han sugerido la existencia de un conflicto de intereses debido a las presuntas relaciones de su empresa con organismos y clubes de primer nivel. Ante esta situación, el árbitro dejó claro que está dispuesto a tomar medidas legales contra quienes hayan difamado su nombre: "Voy a ejercitar acciones civiles y penales contra aquellos que hayan difundido informaciones falsas que afectan gravemente mi reputación y la de mi familia".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha entrado en el asunto al confirmar que ha abierto una investigación sobre las actividades de Munuera Montero. A pesar de que la RFEF ha aclarado que no se le designará para arbitrar hasta que se resuelva la situación, el árbitro ha reafirmado su inocencia y ha asegurado que está colaborando plenamente con el proceso.

"Este ataque es un problema que viene de lejos", afirmó Munuera Montero, refiriéndose al constante acoso que él y otros miembros del colectivo arbitral han sufrido en los últimos meses. Aunque el árbitro mostró su fortaleza personal, no ocultó el dolor de ver cómo su familia es víctima de insultos y calumnias. "Lo que más me duele no soy yo, sino que esto se está desbordando y afectando a los míos", expresó, recordando las dificultades que su sobrino menor y sus hermanos están viviendo debido a los ataques de los que han sido objeto.

Alamy Stock Photo El árbitro José Luis Munuera Montero durante el partido de La Liga EA Sports entre el Real Madrid y el RCD Espanyol disputado en el Estadio Santiago Bernabéu el 21 de septiembre de 2024 en Madrid, España

El árbitro aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la responsabilidad de los medios y la sociedad en general. "No todo lo que leemos es cierto", subrayó. Munuera Montero instó a los periodistas y a la audiencia a contrastar la información antes de emitir juicios, alertando sobre el peligro de promover la violencia y el odio a través de la información sesgada.

La investigación de la RFEF

En cuanto a la investigación en curso por parte de la RFEF, la federación ya ha iniciado el análisis de la situación y ha asegurado que, al finalizar el proceso, se darán a conocer las conclusiones. Mientras tanto, Munuera Montero continúa su lucha por esclarecer los hechos y proteger su reputación, junto a la de su familia, que ha sido puesta en el ojo del huracán de forma injusta.

Este episodio pone de manifiesto la creciente tensión en torno al arbitraje en el fútbol español, así como la difícil situación personal que enfrentan los árbitros al estar constantemente expuestos al escrutinio público. Sin embargo, José Luis Munuera Montero parece decidido a defender su honor y el de los suyos, al tiempo que denuncia la atmósfera de hostilidad que se ha generado a su alrededor.