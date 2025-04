El mensaje que Gonzalo Miró mandó en directo a Juanma Castaño por una pregunta muy concreta sobre Vinicius: "¿Están todos tronados?"

Tras la debacle del Real Madrid en la Liga de Campeones al perder contra el Arsenal, bastaba escuchar El Partidazo de COPE de este miércoles para saber que caben, desde ya, todo tipo de preguntas y debates en torno al futuro del Real Madrid, al que le queda remontarle cuatro puntos al Barcelona para poder optar a LaLiga y el duelo directo contra los azulgrana en la final de la Copa del Rey.

Juanma Castaño lanzó varias preguntas, y una de ellas era muy directa: ¿debe vender el Real Madrid a Vinicius? El jugador brasileño ha sido protagonista en muchos momentos de la temporada, y no siempre por motivos deportivos, pero su venta también implicaría deshacerse de un jugador talentoso, rápido, con goles y asistencias. Por ese motivo, Roberto Palomar, en un momento del programa, sugirió "si lo vendes, que sea muy lejos, no se lo dejes, por ejemplo, a un PSG", por la posibilidad futura de que el Real Madrid tuviera que enfrentarse al brasileño.

EFE Vinicius celebra el 1-1 del Real Madrid contra el Arsenal.

¿Debe afrontar el Real Madrid la venta de Vinicius este verano? Las respuestas fueron las siguientes:

Paco González: "No, pero sí la de Rodrygo". Elías Israel: "No". Manolo Lama: "Yo no le vendía nunca". Roberto Palomar: "Rotundamente no". Siro López: "Yo vendía también antes a Rodrygo que a Vinicius". Guille Uzquiano: "Yo, sí". Fernando Evangelio: "Rotundamente no". Roberto Morales: "No, con asterisco. Si viene Haaland, lo vendo". Miguel Ángel Díaz: "Yo sí, pero a ver quién da el primer paso".

Ganó por goleada el 'no' a una posible venta de Vinicius.

GONZALO MIRÓ SE SUMÓ A LA TERTULIA POR WHATSAPP

Sin embargo, quiso sumarse al debate en El Partidazo de COPE un habitual de las tertulias, ausente en el programa de este miércoles: Gonzalo Miró.

Juanma Castaño anunció el whatsapp del tertuliano: "Me escribe: '¿Están todos tronados? Hace cinco meses pedían el Balón de Oro para Vinicius y ahora lo quieren vender'. Gonzalo, ¿pero qué radio estás escuchando?", se preguntaba con humor Castaño, que aseguraba que "están participando muchos compañeros, incluso de otros medios. Les agradezco muchísimo".