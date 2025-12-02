Mario Suárez se 'moja' con el resultado para el Barcelona-Atlético y da las claves para que ganen los de Simeone: "Las posibilidades son mayores"

En la antesala del duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, el exfutbolista Mario Suárez ha analizado las posibilidades del conjunto rojiblanco en 'El Partidazo de COPE'. Suárez considera que, aunque el Barça "ofensivamente es el mejor equipo de la liga", el Atleti tiene sus armas para llevarse la victoria y ha expresado su confianza en el equipo de Simeone.

Las claves de Mario Suárez

Para Suárez, el plan del Cholo Simeone pasa por "hacer un partido largo y estar, llegar vivo al segundo tiempo". El exfutbolista ha destacado la solidez defensiva del Atlético desde la vuelta de Jiménez, siendo el "equipo menos goleado". En su opinión, la estrategia debe centrarse en la contención, ya que "las posibilidades de Atlético son mayores cuanto menos goles haya".

Suárez cree que Simeone buscará aprovechar los minutos finales con jugadores de refresco. "Con los cambios, poder poder ganarlo, como ya pasó el año pasado allí", ha señalado, poniendo como ejemplo a Alexander Sorloth. El noruego, que "de revulsivo, ha ha dado muchos puntos al Atlético de Madrid", es visto por la mayoría de los tertulianos como un arma más letal desde el banquillo que como titular.

Un Barça con dudas y refuerzos

A pesar del optimismo rojiblanco, en el debate se ha recordado el potencial del FC Barcelona, que recupera a piezas clave como Raphinha y Pedri. No obstante, Suárez ha matizado que el equipo culé "en defensa no está bien, y no solo por la línea defensiva, no está presionando como presionaba antes". Desde Barcelona, el técnico Hansi Flick ha admitido que necesitan "mejorar mucho" y ha elogiado al Atlético como "uno de los mejores equipos de Europa".

Recuerdos del Camp Nou

Finalmente, Mario Suárez ha compartido sus vivencias en el feudo azulgrana, donde ha experimentado "mucho sufrimiento". El exjugador ha recordado la amarga goleada por 5-0 sufrida con Gregorio Manzano, pero también el "buen recuerdo" del título de Liga celebrado allí gracias al gol de Godín. "He corrido mucho detrás del balón", ha confesado sobre sus duelos contra el Barça de Messi, Xavi e Iniesta.