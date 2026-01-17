Manolo González estalla contra el arbitraje del Espanyol-Girona y habla del comportamiento de Gazzaniga: "No tienes que tirar ninguna botella, pero yo no puedo provocar al público"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, ha mostrado su profundo malestar en la rueda de prensa posterior a la derrota por 0-2 ante el Girona. El técnico blanquiazul ha cargado con dureza contra la actitud del portero rival, Gazzaniga, y la actuación arbitral en un derbi marcado por la tensión.

La provocación de Gazzaniga

El momento más polémico del encuentro llegó tras el segundo gol del Girona, de penalti. El guardameta Gazzaniga tuvo un enfrentamiento con la grada, lo que desató una tensa situación que culminó con el lanzamiento de una botella que impactó en el portero. González ha sido claro al respecto: "Tú no tienes que tirar ninguna botella, está claro, pero yo no puedo provocar al público, ¿no?".

Para ilustrar su argumento, el técnico ha planteado un escenario hipotético sobre el próximo partido de su equipo: "Ahora tú imagínate, yo voy a Valencia la semana que viene, el Espanyol gana 0-1, y yo me giro a la grada de Valencia y los empiezo a encender. ¿Es culpa exclusivamente de ellos? Si yo provoco al público, ¿qué me va a pasar? Tarjeta roja, ¿no?".

EFE Paulo Gazzaniga, durante el Espanyol-Girona

Críticas a la actuación arbitral

La crítica de Manolo González se ha extendido también al colegiado del encuentro, del que lamenta su inacción. El entrenador considera que la situación se podría haber evitado desde dentro del campo. "Gazzaniga tenía amarilla y provoca al público, y no le saca la segunda. Es una serie de cosas…", ha señalado.

González ha afirmado sentirse perjudicado y ha recordado episodios pasados para reforzar su argumento. "Nos ha visto toda España, creo, ¿no? Después de lo de Mallorca el año pasado y el partido de hoy, pues creo que veo que sobrepasan en español", sentenció, dejando entrever un malestar acumulado.

El RCD Espanyol buscará pasar página de esta dolorosa derrota el próximo sábado 24 de enero en su visita al Valencia en el estadio de Mestalla.