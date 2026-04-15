Alfredo Relaño: "¿Vender a Vinicius? Yo lo renovaría, aunque haya tenido una noche fatal en Múnich y haya sido el peor del equipo"

El periodista Alfredo Relaño ha analizado en el programa 'Tiempo de Juego' la eliminación del Real Madrid en la Champions League a manos del Bayern. Relaño ha sido contundente en su opinión sobre varios jugadores, señalando directamente a un culpable y evaluando el futuro de otros.

Preguntado sobre si renovaría o vendería a Vinicius Júnior, Relaño se ha inclinado por la continuidad del brasileño pese a su actuación. "Hoy ha tenido una noche fatal, ha sido el peor del equipo", ha admitido, pero considera que "un jugador así es difícil de encontrar". El periodista cree que el delantero "necesita mejores consejos".

Camavinga, el gran señalado

La opinión más dura de Relaño ha sido para Eduardo Camavinga, a quien considera que "no sirve". Ha descrito al centrocampista francés como "una especie de caballo loco" y ha afirmado con rotundidad que "nunca ha servido para nada, no sabemos para qué sirve".

Relaño ha detallado los errores del jugador que llevaron a su expulsión. Sobre la primera tarjeta, ha explicado que Camavinga "está por delante del balón, y tiene que agarrar a uno por la espalda". La segunda amonestación, por pérdida de tiempo, la achaca a que "se despista", dándole una oportunidad a un árbitro que, según el periodista, "debía de andar con mala conciencia" por una acción anterior. Su expulsión "ha desbaratado todo cuando tenía buena pinta".

El futuro del banquillo

Sobre el futuro entrenador, ante la sugerencia del nombre de Pochettino, Relaño ha comentado que le "suena muy bien". Sin embargo, el periodista también ha señalado que no quiere "condenar" al técnico actual, pues considera que "en las condiciones raras en que ha estado ha hecho cosas de cierto mérito".