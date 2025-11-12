Luis de la Fuente desvela el mensaje de WhatsApp de Lamine Yamal en el chat del grupo: "No me gusta contar conversaciones privadas, pero..."

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha abordado la polémica salida de Lamine Yamal de la concentración de la Selección Española en una entrevista en El Partidazo de COPE. A pesar de la tensión generada entre la Federación y el FC Barcelona, el técnico ha desvelado un detalle que refleja el compromiso del joven futbolista, quien se marchó "muy triste, afectado" por tener que abandonar al equipo.

De la Fuente ha revelado el gesto que tuvo Lamine Yamal con sus compañeros tras confirmarse su baja. "No me gusta contar las conversaciones privadas, pero él ha dejado un mensaje a sus compañeros en un chat que tienen en las concentraciones, pues un chat muy muy bonito, muy emocionante", ha explicado el técnico, detallando que en el texto deseaba suerte al equipo ante los dos importantes partidos que afrontan.

La cronología de una salida inesperada

Todo comenzó cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado expresando su "sorpresa y malestar" tras conocer que Lamine Yamal había sido sometido a un "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" el mismo lunes de la concentración. Según la RFEF, esta intervención se realizó sin comunicación previa y el informe médico posterior recomendaba entre siete y diez días de reposo.

El seleccionador ha confirmado que convocó al jugador tras su buen partido en Vigo y que no tuvo constancia del tratamiento hasta que llegó a la concentración. "Cuando ya hablan los doctores es cuando ya me informan de lo que sucede", ha señalado. Ante esta situación, y siguiendo la recomendación médica, se tomó la decisión de desconvocarle: "Aquí lo que priorizamos es la salud del futbolista".

Un precedente y la relación con el Barça

De la Fuente ha admitido que confía "en la honestidad y la honradez de todos los clubes". Para el técnico, la solución pasa por una mejor comunicación y ha sugerido que el asunto debe tratarse "a más alto nivel" entre las instituciones. "Mi responsabilidad me obliga a mantener una compostura, una templanza", ha añadido sobre su tono conciliador.

El entrenador también ha querido poner en valor el papel de la Selección en la carrera de los futbolistas. "Nosotros somos los que revalorizamos esos activos, la, todos los futbolistas, cuando vienen a las selecciones, cuando verdaderamente adquieren ese valor añadido", ha reflexionado, invitando a los clubes a pensar en la importancia de la Selección.

"Un chico sensible y maduro"

En el plano personal, el seleccionador ha descrito a Lamine Yamal como un futbolista "mucho más maduro que otros jugadores con 18 años" y capaz de soportar una "presión mediática increíble". Ha destacado que, en las distancias cortas, "es un chico muy sensible, dialogante, que escucha", y ha asegurado que el vestuario le ha acogido como a uno más.

Finalmente, Luis de la Fuente ha insistido en la fortaleza del grupo, al que define como una "familia" de la que Lamine Yamal ya es parte. "Este grupo, estos jugadores que forman, conforman este equipo, va más allá de esa palabra que hemos consolidado de familia", ha sentenciado, poniendo el foco en los decisivos duelos ante Georgia y Turquía para la clasificación al Mundial.