Especial 25 años de la Liga del Deportivo

LC 01. LA CORUÑA, 20/05/00.- LOS JUGADORES DEL DEPORTIVO GABRIEL SCHURRER (I), ROY MAKAAY (C) Y ENRIQUE ROMERO (D), ENTRE OTROS, SON ACLAMADOS EN EL BALCON DEL AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE MARIA PITA DONDE MILES DE PERSONAS LES ESPERABAN PAR FESTEJAR LA CONSECUCION DEL PRIMER TITULO DE LIGA EN LA HISTORIA DEL CLUB AL GANAR AYER 2-0 AL ESPANYOL EN LA ULTIMA JORNADA. EFE/LAVANDEIRA JR.- ****IMAGEN DIGITAL****

Coruña - Publicado el 19 may 2025, 19:39 - Actualizado 19 may 2025, 19:49

Hoy es un día especial para el deportivismo. Se cumplen 25 años del título de Liga. El 19 de mayo del 2000, el Deportivo ganaba 2-0 al Español en Riazor con goles de Donato y Makaay. El equipo entrenado por Javier Irureta y presidido por Augusto César Lendoiro hacía historia. El primer club gallego, y único hasta ahora, que ganaba la Liga de Primera División. Un momento único que merece la pena ser recordado y celebrado. En Deportes COPE Coruña hablamos con muchos de los protagonistas, que nos cuentan sus vivencias y recuerdos.

lendoiro: "Mis primeros minutos como campeón"

Arquitecto del Deportivo campeón, Augusto César Lendoiro pudo disfrutar de un trofeo que se le escapó en mayo de 1994 con el famoso penalti de Djukic. "España nos debía una Liga", dijo el máximo dirigente blanquiazul.

El presidente ha sido el protagonistas de nuestro programa especial, el hilo conductor que nos ha llevado a recordar todo lo ocurrido ese día. Antes, el presidente ha escrito un artículo rememorando los momentos posteriores tras el pitido final de García Aranda, el colegiado del encuentro

Pudo escuchar valoraciones de jugadores de aquel momento, como Donato, Makaay o Mauro Silva, entre otros y se confesó emocionado: “Es un poco emocionado la verdad. Mira que estaba súper tranquilo, pero al escuchar lo que dice Mauro sobre todo pero las palabras tanto de Donato, como de Makaay también, se te viene todo encima”.

El recuerdo especial del título de Liga de Lendoiro tiene que ver con su padre: “Yo diría que uno a nivel muy personal que era acordarme de mi padre. Ya no estaba y le debía yo de alguna manera que viese un triunfo de ese nivel del Deportivo. Porque la ilusión de su vida era que yo fuese notario, pero no. No lo vivió y la verdad es que fue muy especial. Hubiese disfrutado muchísimo

donato abrió el camino

No hubo que esperar mucho. En el minuto tres, Donato se adelanta a los rivales en el primer palo y manda el balón a la red de un cabezazo. 1-0 y Riazor estallaba de alegría. Los fantasmas del 94, que muchos hinchas tenían en mente, desaparecían rápidamente

Para recordar, la camiseta de 'A. Orejuela. Va por ti' que el brasileño llevaba por debajo. Un gran amigo que pasaba por momentos delicados de salud, Donato quiso acordarse de él cuando abrió el marcador

makaay llevó la tranquilidad

Todavía en la primera mitad, una gran jugada colectiva terminó en la banda derecha. Manuel Pablo hace un recorte y asiste a Makaay para hacer el 2-0. "Es un día que nunca voy a olvidar"

Escuchamos al holandés y al canario

FRAN, EL GRAN CAPITÁN

El 10, 'One club man', fue el que levantó el trofeo. "Fue un sueño hecho realidad". Fran es uno de los supervivientes de la plantilla que se quedó a once metros del título.

mauro silva, el jefe del centro del campo

"Ese día no solo hicimos historia. Nos convertimos en parte del alma de esta ciudad y eso no se olvida jamás". Mauro Silva recordó en Deportes COPE Coruña lo que supuso ganar la Liga

scaloni, el alma de la fiesta

El actual seleccionador de Argentina es deportivista de corazón y coruñés de adopción. Siempre que tiene la oportunidad demuestra su cariño y agradecimiento al club y en la ciudad. Fue incluso pregonero de las fiestas de María Pita. "Ese camino del hotel al estadio es inolvidable"

romero

"Fue un sueño hecho realidad". Desde el lateral izquierdo, Romero era todo seguridad y regularidad. El andaluz se convirtió en el dueño del flanco zurdo de la defensa y era titular indiscutible para Irureta.

SONGO´O Y EL GOL ANULADO EN SORIA

Fue unas de las imágenes de esa temporada. Gol anulado al portero en Soria ante el Numancia. Songo´o subió a rematar y mandó la pelota a la red, pero el colegiado lo anuló.

LOURIDO Y EL PELO TEÑIDO

Quedó como una de las imágenes de la celebración. Los jugadores se tiñeron el pelo en el vestuario. Lourido fue el peluquero que se encargó de ello. Nos cuenta cómo surgió todo

DJUKIC SE SINTIÓ ALIVIADO

Miroslav Djukic también tiene un recuerdo del título de Liga del Deportivo , a pesar de que él ya no estaba en aquel momento en A Coruña. "Aquel título a mí me pillaba en Valencia y para mí también significaba mucho. Para mí significaba un alivio, un descanso porque la verdad es que sentía mucha tristeza de no haber conseguido este título tan perseguido con el Deportivo

uno de nueve

Lo recordó Lucas Pérez tras el ascenso de la pasada temporada. El coruñés también tiene su recuerdo de cómo vivió ese 19 de mayo del 2000 y quiso compartirlo con nosotros. El atacante salió al balcón de María Pita con la camiseta de Manuel Pablo como homenaje al campeón de Liga

programa especial

En Deportes COPE Coruña hicimos un programa especial por los 25 años de la Liga. Puedes escucharlo aquí