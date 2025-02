El jugador del Real Madrid que Juanma Castaño convierte en estrella por su partido ante el Manchester City: "Sin duda"

El Real Madrid acaba de dar un golpe sobre la mesa en la ida de los playoffs de la Champions League al vencer 2-3 al Manchester City en el Etihad Stadium, un resultado que ha dejado huella tanto por su importancia como por la manera en que se gestó. Sin embargo, hay un nombre que ha brillado con fuerza tras esta victoria y que, de manera inesperada, ha recibido un espaldarazo mediático por parte de uno de los comentaristas más reconocidos de la radio española: Juanma Castaño.

El director de El Partidazo de COPE no ha dudado en ensalzar el papel de un jugador del Real Madrid, uno de esos nombres propios que a veces pasa desapercibido pero que esta vez ha destacado en todo su esplendor. El protagonista de la jornada, y de la alabanza de Castaño, no es otro que Raúl Asencio, un joven futbolista de la cantera blanca que, con su actuación ante el Manchester City, ha dado un paso más hacia la consolidación en el primer equipo.

En su análisis del partido, Castaño comenzó su intervención en El Partidazo destacando la victoria del Real Madrid como un "partidazo" en toda regla, mencionando que fue uno de los mejores encuentros de la temporada. Pero lo que realmente levantó las cejas de los oyentes fue cuando Juanma Castaño, en su habitual tono cercano y enfático, dedicó palabras de elogio a Asencio, un futbolista que, aunque ya había demostrado destellos de calidad en el pasado, no había sido nunca considerado como una pieza fundamental en el engranaje merengue.

EFE Erling Haaland (derecha) del Manchester City en acción contra Raúl Asencio del Real Madrid durante el partido de ida de los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, en Manchester, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2025

Castaño no dudó en afirmar que, tras su gran partido, "no hay ninguna razón para pensar que Asencio no tiene que jugar el partido de vuelta" en el Santiago Bernabéu. A pesar de que en la misma intervención reconoció el buen rendimiento de otros jugadores como Vinicius y Ceballos, Castaño quiso darle un reconocimiento especial a Asencio, a quien consideró merecedor de un puesto en el once titular de cara al partido de vuelta, independientemente de la posible recuperación de Rudiger.

El jugador del Real Madrid

Las palabras de Castaño no son baladíes. En un contexto en el que Ancelotti tiene muchas opciones y decisiones que tomar para conformar su alineación, la mención de Juanma Castaño a Asencio refuerza la idea de que el futbolista de la cantera tiene calidad y actitud para ser una pieza clave en el Real Madrid. Raúl Asencio no solo se limitó a ser un jugador que contribuyó a la victoria con su presencia en el campo, sino que dejó claro, a ojos de Castaño y muchos aficionados, que su rendimiento ha subido un peldaño en su relación con el primer equipo blanco.

El partido, como bien explicó Castaño, fue un duelo lleno de emociones y giros dramáticos. El Manchester City, que se adelantó en el marcador con un gol de Haaland, no pudo mantener su dominio ante un Real Madrid que, pese a estar por debajo en el marcador en varias ocasiones, logró voltear el resultado. Un gol de Mbappé, otro de Brahim y, finalmente, el gol decisivo de Bellingham en el minuto 92, sellaron una victoria merengue que deja al Madrid con la moral por las nubes.

El Real Madrid, a pesar de las dificultades, mostró una gran capacidad de reacción, y jugadores como Ceballos y Vinicius también fueron destacados por su rendimiento. Sin embargo, el protagonismo recayó, de forma sorpresiva para muchos, sobre Asencio, quien, con su actitud en el terreno de juego, dejó claro que tiene lo que hay que tener para formar parte del presente y futuro del Real Madrid.

EFE Rico Lewis (C) del Manchester City en acción contra Raúl Asencio (R) del Real Madrid durante el partido de ida de los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, en Manchester, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2025

Las palabras de Juanma Castaño tienen peso y reflejan una percepción que, posiblemente, comparte gran parte de la afición madridista. El periodista no solo le ha dado un voto de confianza a Asencio, sino que ha subido su estatus a un nivel que podría influir en las decisiones de Ancelotti de cara a futuras alineaciones. En la competición más prestigiosa del fútbol europeo, el Real Madrid necesita jugadores comprometidos, con garra y capacidad para estar a la altura en los momentos más cruciales. Y Raúl Asencio, con su destacada actuación en el Etihad, ha demostrado que está preparado para asumir ese desafío.