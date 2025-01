Juanma Castaño se rinde a Mbappé por su reflexión sobre su llegada al Real Madrid: "No sabía que era así"

En el mundo del fútbol, la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid ha sido una de las historias más comentadas y analizadas en los últimos meses. Sin embargo, lo que muchos no esperaban era la sincera reflexión que el propio delantero francés hizo en una reciente rueda de prensa antes del partido de la Champions League contra el Salzburgo. Unas palabras que no solo sorprendieron a los periodistas, sino que también provocaron la admiración del director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, quien no pudo evitar rendirse ante la madurez y claridad de la declaración de Mbappé.

En un momento de la rueda de prensa, Mbappé fue cuestionado sobre su adaptación al Real Madrid, un equipo que, como es bien sabido, ha tenido una temporada exitosa y cuenta con un vestuario cargado de estrellas. En su respuesta, Mbappé reconoció que los primeros meses fueron complicados debido a su proceso de adaptación al grupo, lo que le llevó a pensar demasiado sobre cómo moverse en el campo. “Si puedo dar mi opinión, hay que más que yo pensaba mucho, porque fue un momento de adaptación en el grupo, yo pensaba mucho a cómo hacer eso, cómo mover, cómo ir en el espacio, si me acerco un poco de la izquierda, si me voy en la zona de Vini y en la zona de Rodrygo, a pensar un poco mucho. Cuando pensas mucho, no juegas bien tu juego", explicó el delantero.

Lo que realmente llamó la atención de los presentes fue cómo Mbappé asumió su necesidad de encontrar el equilibrio dentro del sistema de juego del Real Madrid. "Cuando eres un jugador como yo, llegas a un equipo como Real Madrid, que ha ganado toda la última temporada, tiene que venir con humildad. Tímido no es la frase exacta, más con humildad, porque es un equipo que ha ganado y no puedo llegar aquí el primer día a un equipo que ha ganado la Champions y decir, tú pásame el balón en mi equipo, no es así que funciona el fútbol", reflexionó Mbappé, dejando claro que comprendió la importancia de adaptarse y no imponer su estilo sin tener en cuenta la dinámica del colectivo.

EFE Kylian Mbappé celebra tras anotar un gol ante Las Palmas

El director de El Partidazo de COPE no pudo ocultar su admiración por las palabras del delantero del Real Madrid. En su análisis, Castaño destacó la madurez que Mbappé había demostrado, no solo en el terreno de juego, sino también en su capacidad para entender y manejar las situaciones fuera de él.

La reacción de Juanma Castaño

“Chapo, qué mensaje decir... Mira, no jueguen porque pensaba demasiado. O sea, que si no te metas en la parcela de Vinicius, que si por aquí juegan así... No quiero molestar. Y luego, que voy a llegar aquí y en un equipo así... Pero a mí me da, es esto, es un tío con la cabeza tan bien amueblada… Tan bien amueblada que dices tú… Ostras, es que aquí hay jugador de verdad para años", expresó Castaño visiblemente sorprendido y emocionado por la reflexión de Mbappé.

Uno de los aspectos más sorprendentes de las palabras de Castaño fue el contraste con la imagen que muchos tenían de Mbappé antes de su llegada al Real Madrid. El periodista recordó cómo, en sus primeros años en el Paris Saint-Germain, el francés estaba marcado por una actitud algo más egocéntrica y distante, un perfil de estrella que siempre estaba en el centro de la atención. Sin embargo, el Mbappé que está viviendo su primer año en Madrid parece haber dado un giro de 180 grados. "Tú te acuerdas del perfil que teníamos en la cabeza de Mbappé en el Paris Saint-Germain, que era todo lo contrario, era de prima donna, de divo...", reflexionó Fernando Evangelio, reconociendo el cambio tan significativo que ha experimentado el delantero en su nueva etapa en el Madrid.

El compañero de Castaño en El Partidazo de COPE, también apuntó que este cambio de perfil podría ser el resultado de una estrategia del club. “Creo que el perfil de Mbappé en el PSG no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en el Madrid”, dijo Evangelio, sugiriendo que el Real Madrid ha sido clave en la nueva imagen pública de Mbappé, quien ha seguido de manera inteligente los pasos que el club le ha marcado.

EFE Kylian Mbappé celebra con Brahim el 1-0 del Real Madrid contra el Celta.

Juanma Castaño no tuvo dudas al reconocer el potencial de Mbappé, tanto en el campo como fuera de él. “Es un acierto que hoy el Madrid le haya puesto en rueda de prensa. Yo, si fuera el dircom del Madrid, el director de comunicación, le sacaría en todos los partidos. Porque creo que no va a haber nadie cuyo mensaje llegue a la altura de madurez y de sensatez”, concluyó Castaño, elogiando la capacidad de Mbappé para transmitir un mensaje claro y sensato, que refleja su crecimiento personal y profesional desde su llegada al Real Madrid.