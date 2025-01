Juanma Castaño revela el número con el que Sergio Ramos jugará en México con mensaje al Atlético de Madrid

El futuro de Sergio Ramos ha sido una de las grandes incógnitas del mercado de fichajes, pero parece que la respuesta ya está clara: el legendario defensa español continuará su carrera en el fútbol internacional, cruzando el charco para unirse a los Rayados de Monterrey en México. La noticia que contó el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha provocado una gran expectación tanto en España como en México, sobre todo por los detalles que rodean su llegada al club azteca.

En una de las ediciones de su programa, Castaño reveló que el dorsal con el que Ramos vestirá la camiseta de Rayados será el 93, un número que tiene un gran significado para el defensor. Este es el mismo dorsal con el que Ramos marcó el famoso gol en el minuto 93 durante la final de la Champions League de 2014, cuando el Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid. Este gol, que representó una de las mayores gestas en la historia reciente del club blanco, ha quedado grabado en la memoria colectiva de los aficionados del fútbol, y ahora podría ser el número con el que el capitán de la Roja escriba su último capítulo en Europa.

Durante la emisión, Castaño y su equipo comentaron sobre las negociaciones en curso. Según las palabras de Antonio Nelli, periodista mexicano y narrador de Televisa, los Rayados de Monterrey están dispuestos a hacer un esfuerzo económico para traer a Ramos a su plantilla. A pesar de que el club no suele abrir la chequera sin medida, la llegada de un futbolista de la talla de Ramos justificaría una inversión, especialmente dado el gran potencial mediático y deportivo que conlleva.

Nelli añadió que Monterrey es uno de los clubes más poderosos económicamente en la Liga MX, respaldado por grandes empresas en la ciudad de Monterrey, un centro industrial con una economía sólida. A pesar de no gastar a lo loco, el club podría liberar fondos si surge una oportunidad única, como la que representa la posible incorporación de Ramos.

Sergio Ramos jugará en México

El acuerdo, sin embargo, aún no está cerrado, y algunos detalles están en juego. En particular, el número 93 podría generar un pequeño conflicto. Según las normas de la Liga MX, los dorsales deben estar entre el 1 y el 35, por lo que si el club desea asignar ese número a Ramos, tendría que solicitar una excepción especial. "Todo es negociable", indicó Castaño con tono jocoso, sugiriendo que no habrá mayores obstáculos para que el defensor lleve el dorsal de su memorable gol a los colchoneros.

En cuanto a la situación del club mexicano, Monterrey no ha comenzado con buen pie en el Torneo Clausura 2025, con tres empates y una derrota en sus primeros partidos. Sin embargo, la llegada de Sergio Ramos podría ser la inyección de energía que el equipo necesita para renovar su plantilla y aspirar a nuevos títulos. Los aficionados ya esperan ansiosos la confirmación oficial y la llegada de la estrella española, que promete ser un fichaje no solo importante en lo deportivo, sino también un fenómeno mediático que podría elevar la Liga MX a nuevos niveles de popularidad internacional.

El fichaje de Ramos, en caso de confirmarse, sería el gran golpe mediático de la temporada, superando incluso la llegada de James Rodríguez a León, otro de los grandes nombres que la Liga MX ha conseguido atraer en los últimos años. Sergio Ramos no solo es un referente en el fútbol español, sino que su nombre resuena con fuerza en todo el planeta, y su presencia en Monterrey representaría un paso más en la internacionalización de la liga mexicana.

En resumen, Sergio Ramos está a punto de dar un giro inesperado en su carrera, cruzando el Atlántico para unirse a uno de los clubes más potentes de México. La expectativa es máxima, y el número 93, que marcará su nuevo capítulo, sigue siendo un tema de debate. Con la firma de Ramos, los Rayados de Monterrey no solo se refuerzan deportivamente, sino que también se aseguran un impacto mediático de proporciones épicas. Ahora solo queda esperar la confirmación oficial y el inicio de una nueva etapa para el capitán español, que sin duda dejará huella en tierras aztecas.