Juanma Castaño explica por qué Javier Tebas "está desaparecido" en las últimas semanas: "Es una estrategia"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lleva varios días alejado del foco mediático. Su ausencia en actos públicos ha llamado la atención dentro del mundo del fútbol, especialmente en una semana cargada de eventos relevantes. En El Partidazo de COPE, el director del programa, Juanma Castaño, junto al periodista especializado Isaac Fouto, han analizado esta inesperada retirada del dirigente, apuntando a una causa clara: se trata de una maniobra medida.

Tebas no ha acudido a la gala de los Premios Laureus, ni ha hecho acto de presencia en los tradicionales desayunos informativos organizados por Europa Press, a los que solía asistir con regularidad. “Hablando en serio, Tebas está missing total. No ha ido a la gala de los Laureus. No le hemos visto en ningún desayuno de Europa Press esta semana”, señaló Juanma Castaño, subrayando la falta de apariciones del dirigente en un contexto informativo especialmente tenso para el organismo que dirige.

La estrategia de Tebas

La ausencia de Javier Tebas no parece una cuestión casual. Para Castaño, se trata de una táctica: “Simplemente le estoy viendo en un perfil bajo. Creo que es una estrategia”, indicó. La tesis que manejan los periodistas deportivos es que el presidente de LaLiga estaría intentando evitar el desgaste público en medio de la reciente controversia con el FC Barcelona, derivada de la publicación de datos internos relacionados con las llamadas “palancas económicas” del club culé.

EFE El presidente de LaLiga, Javier Tebas, antes de intervenir en un desayuno informativo este lunes en Madrid

El caso estalló cuando LaLiga difundió información que, según el club azulgrana, era confidencial. “Se publicó lo de las palancas. El Barça se quejó de que era una información confidencial”, recordó Isaac Fouto en antena. Aunque los datos ya habían aparecido previamente en medios como El Confidencial, el hecho de que LaLiga —en calidad de patronal— los replicara, generó malestar en el seno del club. “Los medios cumplen con su obligación. LaLiga como patronal no puede publicar”, remarcó Castaño, diferenciando el papel de la prensa del de una institución reguladora.

¿Tebas se esconde?

Las preguntas se multiplican sobre si el presidente de LaLiga ha optado por ocultarse. “¿Pero sospechas que se está escondiendo un poco?”, le preguntó Luis García a Juanma Castaño durante el programa. “Creo que es una estrategia que es... cuidado un poco. Vamos a ver”, respondió el periodista, insinuando que se trata de un repliegue táctico mientras se calman las aguas.

La incógnita se extiende ahora a próximos eventos clave, como la final de la Copa del Rey, a la que Javier Tebas está invitado en calidad de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Va a ir a la final de Copa? Es vicepresidente de la Federación Española”, apuntó Castaño. Sin embargo, su presencia no está confirmada: “No suele ir nunca porque no le gusta ver a los presidentes”, comentó Fouto.

Pese a su silencio reciente, no se espera una desaparición prolongada. De hecho, este mismo martes está previsto que asista a un acto de control económico con los medios de comunicación, un encuentro relevante en el contexto de la regulación financiera de los clubes. “Mañana hay un acto de control económico con los medios de comunicación. Por la tarde”, anticipó Isaac Fouto, lo que podría marcar el regreso público del presidente.

EFE Javier Tebas ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la RFEF.

Mientras tanto, el fútbol español sigue expectante ante los próximos pasos de Javier Tebas, en un momento en el que las tensiones institucionales entre LaLiga y algunos clubes, como el FC Barcelona, vuelven a marcar la agenda. Su silencio, lejos de pasar desapercibido, se interpreta como una señal de que algo se está cociendo en los despachos del fútbol profesional.