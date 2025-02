Juanma Castaño alucina con el juez del caso Rubiales por lo que dice durante el juicio: "Van a salir camisetas"

El juicio a Luis Rubiales sigue acaparando titulares en los medios de comunicación, y no solo por los hechos en sí, sino también por las sorprendentes reacciones del juez encargado del caso, José Manuel Fernández-Prieto. Durante los últimos días, su forma de comunicarse con los testigos y abogados no ha dejado indiferente a nadie. Las intervenciones del magistrado han generado un gran revuelo, tanto entre los presentes en la sala como entre los oyentes de los medios, y su actitud ha sido objeto de numerosos comentarios y análisis.

Una de las personalidades que ha comentado con asombro la figura del juez es Juanma Castaño, conductor de El Partidazo de COPE, quien no ha podido evitar expresar su asombro. En pleno directo, Castaño comentaba: "Va a acabar habiendo camisetas con la cara del juez este verano en España". Un comentario que refleja la repercusión mediática que está teniendo la figura del magistrado en este juicio.

Lo cierto es que las intervenciones de Fernández-Prieto han sido, en muchos casos, muy enérgicas y cargadas de ironía, algo que no ha pasado desapercibido. El propio Castaño explicaba que el juez se ha mostrado muy firme a la hora de cortar cualquier intento de preguntar de manera reiterativa o impertinente. “Los tiene a todos firmes”, destacaba Andrea Peláez, una de las colaboradoras del programa. En su opinión, las reacciones del juez, lejos de generar tensión, han logrado que los interrogatorios pierdan su carga más pesada, provocando la sorpresa incluso entre los propios abogados.

EFE Rubiales, junto a su abogada durante una de las sesiones del juicio.

En uno de los momentos más tensos del juicio, cuando la fiscal Marta Durántez preguntaba a la seleccionadora Montse Tomé sobre su presencia en la Asamblea del 25 de agosto de 2023, el juez no dudó en interrumpirla de forma rotunda. A la insistente pregunta sobre por qué no se aplicó a Jenni Hermoso el protocolo contra el acoso, Fernández-Prieto lanzó una contundente respuesta: “Insisto, ¿le estamos acusando de algo a la testigo? En serio, hay preguntas que les juro que no entiendo”.

El juez del caso Rubiales

"Insulsas" y "impertinentes": Así calificaba el juez algunas de las preguntas que, según él, no afectaban al caso que se estaba juzgando. Esta actitud se ha convertido en un tema recurrente entre los comentaristas. La sorpresa fue aún mayor cuando el juez interrumpió a la abogada de la AFE, María José López, quien se empeñaba en profundizar en el mismo tema, y le espetó: “¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?” Una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue comentada en programas de televisión.

El propio Castaño no podía creer lo que escuchaba: “¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere? El juez, en serio...” La actitud decidida de Fernández-Prieto ha generado una serie de reacciones en cadena que han hecho que muchos se pregunten si este estilo directo se convertirá en un fenómeno de masas. De hecho, la posibilidad de que los aficionados al fútbol (y no solo) se hagan con una camiseta con la cara del juez del caso Rubiales parece más real que nunca.

Por otro lado, los abogados también han mostrado su sorpresa ante la "naturalidad" del juez, como destacaba Andrea Peláez. Incluso cuando el abogado de Jorge Vilda, el exseleccionador acusado por coacciones a Jenni Hermoso, planteó una duda sobre el protocolo del interrogatorio, el juez no dudó en calificar las declaraciones de los testigos como "bastante insulsas". Una respuesta que dejó al abogado completamente desconcertado, aunque, como señalaba Luis García, lo realmente llamativo fue la naturalidad con la que el magistrado se expresó.

La reprimenda del juez del caso Rubiales a Luis de la Fuente

Las declaraciones del juez José Manuel Fernández-Prieto se han convertido en parte del espectáculo mediático del juicio a Luis Rubiales. Sus comentarios no solo han generado una gran expectación, sino que también han dejado en evidencia la rapidez con la que se puede convertir un juicio en un fenómeno viral. Las frases y actitudes del magistrado, como "¡Ya está bien! Mi paciencia tiene un límite" o "¡Vamos al grano!", se han convertido en "mantras" populares entre los que siguen el caso con detenimiento.

Una forma directa de hacer justicia

Lo cierto es que el juez ha logrado, con su estilo firme y directo, poner en evidencia ciertos intentos de desviar el foco de lo que realmente está en juego: la acusación a Luis Rubiales por su comportamiento durante y después de la final del Mundial femenino, así como los hechos relacionados con las denuncias de acoso.

A medida que el juicio avanza, no cabe duda de que el protagonismo de Fernández-Prieto seguirá dando mucho de qué hablar, y quién sabe si, como predice Juanma Castaño, este verano veremos a los aficionados lucir camisetas con su cara. Si algo está claro, es que el juicio a Luis Rubiales está generando titulares que irán más allá de lo estrictamente judicial.