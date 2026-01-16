EL PARTIDAZO DE COPE
Juanma Castaño alucina con Joan García: "Hace paradas con las que decide los partidos y me recuerda más a Casillas que a Courtois"
El portero del FC Barcelona evitó con una gran parada en el minuto 93 el empate del Racing, que mandaba la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey a la prórroga.
El FC Barcelona, con cierto sufrimiento, logró la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer al Racing en El Sardinero 0-2. Los goles del equipo azulgrana los marcaron Ferran Torres y Lamine Yamal en la segunda parte.
Unos goles que no hubieran servido para nada de no ser por la parada espectacular que realizó Joan García en el minuto 93 para evitar el empate de Manex Lozano, que hubiera mandado el partido a la prórroga.
FLICK Y FERRAN TORRES ELOGIAN A JOAN GARCÍA
Hansi Flick, tras la victoria en Santander, reconoció que le gustó "mucho" la actitud de sus futbolistas y valoró "muy positivamente" la portería a cero lograda por Joan García.
El técnico alemán apostó por su portero titular y dijo que alinearle "no fue una decisión sencilla" y que tomó esa decisión porque era "lo mejor para el equipo".
Ferran Torres, por su parte, valoró directamente el paradón de su compañero y comentó: "En esa última al final el partido ya estaba más roto, era un poco de tú a tú y menos mal que tenemos a Joan".
JUANMA CASTAÑO ALUCINA CON JOAN GARCÍA
Juanma Castaño en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE intentó definir la parada de Joan García. "Creo que la parada resume todo lo que hablamos de Joan García, que hace paradas con las que decide partidos", aseguró el director del programa.
David Sánchez, por su parte, decía: "La parada es espectacular. Y me parece que es un portero espectacular y es lo más parecido a Courtois, por todo lo que para".
En esa comparación, Juanma Castaño quiso ir más allá y comentó: "A mí, Joan García me recuerda más a Casillas que a Courtois".