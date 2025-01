Juanma Castaño advierte a Florentino Pérez por su gesto con el Barça tras la derrota: "Al madridismo le duele"

La derrota del Real Madrid ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España dejó muchas reacciones en la afición madridista, pero una de las más comentadas fue la actitud del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hacia el entorno culé. En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño no dudó en lanzar una contundente advertencia a Pérez, analizando los gestos de complicidad entre él, los jugadores del Barcelona y el presidente Joan Laporta.

El director de El Partidazo de COPE abordó la controversia generada por las imágenes de Florentino Pérez dando la mano a jugadores del Barça tras la derrota. Según Castaño, estas acciones no fueron bien vistas por la afición madridista, quienes sienten que este tipo de gestos pueden ir en contra de la naturaleza competitiva y el orgullo del Real Madrid.

En El Partidazo de COPE, Castaño comenzó el análisis preguntándose: "¿Habéis notado mosqueo con el buen feeling de Florentino Pérez con los jugadores del Barça, con el entorno del Barça?". A continuación, Arancha Rodríguez apuntó al enfado que se percibió en redes sociales, especialmente en relación con la conversación que Florentino Pérez mantuvo con Luka Modric tras la final. "En redes se habló de esa conversación en la que se decía que si había que perder una copa, que fuera esta", comentó Rodríguez.

Castaño, por su parte, aclaró que esa fue una frase de Modric en zona mixta, aunque dejó claro que el problema radicaba en los gestos de Florentino Pérez hacia el Barça. "Está bien que el presidente del Madrid dé la mano a los jugadores del Barça, pero lo que no se puede aceptar es ver una sonrisa, aunque sea protocolaria, en el gesto de su presidente después de recibir cinco goles", explicó el periodista.

El sentimiento de los aficionados del Real Madrid

El análisis de Castaño fue tajante al señalar que, aunque el gesto de dar la mano o mostrar una sonrisa pueda ser visto como una muestra de cortesía, para los madridistas estas acciones no son fáciles de digerir tras una derrota tan dolorosa. En especial, cuando se mezclan con otras cuestiones, como la relación de Florentino con Joan Laporta o el silencio del club en ciertos casos, como la inscripción de Dani Olmo, que también estuvo en boca de los aficionados.

"Lo han mezclado todo", comentó Castaño, refiriéndose a la opinión pública madridista. La situación se agrava cuando los aficionados sienten que el presidente del club no reacciona con la firmeza que esperan tras una derrota ante su eterno rival. La combinación de gestos de cordialidad con el Barça, la falta de posicionamiento claro en ciertos temas y la reacción que se espera de un club con la historia y el carácter del Real Madrid han generado malestar en las redes sociales y entre los seguidores más acérrimos del equipo blanco.

En el debate que se desató en las redes sociales, David Sánchez, otro de los tertulianos de El Partidazo de COPE, opinó que a Florentino Pérez parece no importarle la reacción en redes. "Digan lo que digan en las redes, tengo la sensación de que a Florentino le da igual", afirmó Sánchez, sugiriendo que el presidente del Real Madrid podría estar priorizando otros aspectos sobre la percepción pública.

Por otro lado, Nacho Peña ofreció una visión diferente. Para él, el gesto de Florentino Pérez no es más que un acto de respeto. "Yo creo que es un debate de Twitter, de grupos de WhatsApp. 'Cuando pierde da la mano', dice el himno del Real Madrid. Me parece respetuoso por parte de Florentino y me parece notable que lo lleve a cabo", comentó Peña, defendiendo la actitud protocolaria del presidente.