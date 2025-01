El mensaje de Morientes a Ancelotti tras recibir una nueva goleada del Barça: "En el Real Madrid..."

El Real Madrid vivió una noche aciaga en la Supercopa de España, donde el Barcelona se coronó como campeón con una victoria histórica por 2-5, en lo que fue un auténtico recital de fútbol de los culés, especialmente en una primera parte arrolladora. En este contexto, el exfutbolista y comentarista de Tiempo de Juego, Fernando Morientes, reflexionó junto a Joseba Larrañaga sobre la situación del equipo blanco y, en particular, sobre el futuro de Carlo Ancelotti, tras esta nueva goleada frente al eterno rival.

La derrota ante el Barcelona ha dejado una profunda herida en el Real Madrid, no solo por el marcador abultado, sino también por la forma en que se produjo. Morientes, fiel a su estilo analítico, no se anduvo con rodeos al señalar que, más allá de ser una Supercopa, lo que realmente duele en este tipo de partidos es la forma en que se pierde. El comentarista remarcó que la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona va más allá de los títulos: "La victoria ha sido brillante, no lo siguiente, contundente, rotunda", señalaba Morientes, reconociendo la superioridad de los culés en la final. "Lo peor del partido para el Real Madrid es que el equipo se partía fácilmente", indicó, haciendo hincapié en las debilidades estructurales del equipo blanco.

A pesar de la derrota, Morientes quiso poner en contexto las dificultades del Real Madrid, que arrastra una serie de derrotas ante rivales de peso esta temporada, como Liverpool, Milan y Atlético de Madrid. "En los grandes partidos es donde se ve a los grandes equipos", reflexionaba el exfutbolista, sugiriendo que el Madrid aún debe encontrar su equilibrio y mejorar para afrontar los desafíos de la temporada.

EFE YEDA (ARABIA SAUDÍ), 12/01/2025.- El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti tras perder la final de la Supercopa de España de fútbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este domingo en Yeda, Arabia Saudí. EFE/ Alberto Estévez

Uno de los puntos más destacados en la conversación de Morientes fue la falta de reacción del Real Madrid ante los cambios en el transcurso del partido. En particular, criticó algunas decisiones tácticas de Ancelotti, como la colocación de jugadores en posiciones no naturales, mencionando a Tchouaméni en el centro de la defensa, y sugiriendo que el equipo no encontró una respuesta clara ante la superioridad del Barcelona.

El mensaje de Morientes a Ancelotti

Joseba Larrañaga apuntó que a menudo se percibe que Ancelotti tiene dificultades para cambiar el rumbo del partido cuando las cosas se complican. Morientes no solo estuvo de acuerdo, sino que subrayó la falta de competencia interna en el equipo, especialmente en la defensa y el centro del campo.

"El Madrid necesita un equipo equilibrado, con competencia en las posiciones. No puede depender de una sola solución", argumentó, dejando claro que, en su opinión, el equipo no tiene los suficientes recursos tácticos como para adaptarse a situaciones inesperadas.

A pesar de las críticas y la derrota dolorosa, Morientes dejó claro que, para él, Carlo Ancelotti sigue siendo el entrenador adecuado para el Real Madrid. "Yo confío plenamente en Ancelotti", afirmó, recordando los títulos que el técnico italiano ha conquistado con el club, incluso en los momentos más difíciles. "El Madrid necesita un equipo equilibrado, y eso no se logra de la noche a la mañana", añadió Morientes, dejando abierta la posibilidad de que, con ajustes adecuados, el equipo pueda volver a ser competitivo en los grandes partidos.

EFE El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, observa durante la final de la Supercopa de España, la Supercopa de España, entre el Real Madrid y el FC Barcelona en Yeddah

Sin embargo, Morientes también fue claro al apuntar que el Real Madrid debe aprender de estas derrotas para ajustar sus planes de cara a los próximos desafíos. "El Madrid tiene una manera de jugar que le vale con el 95% de los equipos, pero contra los grandes rivales, como el Barcelona, puede quedarse corto si no tiene un plan B", explicó, sugiriendo que el club debe trabajar para ser más versátil tácticamente.