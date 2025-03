Joseba Larrañaga señala la trampa en la denuncia de LaLiga por la piratería: "Gente que no puede pagar"

LaLiga ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la piratería en el fútbol. La patronal del fútbol español ha publicado un informe en el que revela datos preocupantes: el 59% de los españoles consume deporte de manera ilegal al menos una vez al mes. Esto significa que más de la mitad de la población accede a contenidos sin pagar por ellos, lo que representa un desafío enorme para la industria del fútbol.

El informe de LaLiga

Este fenómeno, según las estimaciones de LaLiga, provoca unas pérdidas de entre 600 y 700 millones de euros anuales para los clubes de Primera y Segunda División. Estas cifras alarmantes ponen en evidencia el impacto de la piratería en la sostenibilidad económica del deporte profesional en España. Según el informe, la piratería ha crecido un 36% entre 2021 y 2023, un incremento que coincide con el avance tecnológico y la proliferación de métodos cada vez más sofisticados para acceder a retransmisiones ilegales.

LaLiga advierte que este problema es especialmente grave en España, donde el consumo ilegal de contenido deportivo es un 25% superior a la media de la Unión Europea. Esto supone una brecha significativa con respecto a otros países, lo que sugiere que el acceso legal al fútbol podría estar condicionado por factores como el precio o la falta de opciones accesibles para los aficionados.

EUROPA PRESS - ARCHIVO Ordenador y discos duros

Durante el programa El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga y su equipo analizaron estas cifras y debatieron sobre la verdadera naturaleza de este problema. "Yo no creo que sean pérdidas, sino dinero que dejas de ganar, que no es lo mismo", matizó Larrañaga, poniendo en cuestión la forma en que LaLiga presenta los datos.

Yo no creo que sean pérdidas, sino dinero que dejas de ganar, que no es lo mismo" Joseba Larrañaga En El Partidazo de COPE

El informe también señala que la piratería en España es un 25% superior a la media de la Unión Europea y que, entre 2021 y 2023, el consumo de contenido deportivo ilegal ha crecido un 36%. Uno de los motivos principales es el avance tecnológico, que facilita el acceso a partidos a través de streaming, enlaces en redes sociales y servidores en la nube. LaLiga asegura que ha intensificado su lucha contra la piratería con tecnologías de Big Data y Machine Learning, logrando detectar hasta 3.000 retransmisiones ilegales por partido.

El debate sobre los precios

El problema, según algunos de los tertulianos, no es sólo la piratería en sí, sino el alto coste de las plataformas que ofrecen fútbol en España. Isaac Fouto destacó que ver la Segunda División cuesta apenas 9,95 euros al mes a través de DAZN, Amazon Prime o Gol Play, pero Dani Senabre añadió: "Si quieres ver la Primera División y otras competiciones, la factura sube hasta 150 euros al mes".

Dani Senabre profundizó en esta idea comparando la situación con otros países: "En Inglaterra pagas 70 libras al año y tienes acceso a casi todo el fútbol, y en la NBA por 100 dólares al año lo ves todo. Pero aquí en España tenemos que pagar cifras desorbitadas". Esta realidad, según los tertulianos, lleva a muchos aficionados a recurrir a opciones ilegales porque no pueden asumir esos costes.

MEDIAPRO El presidente de LaLiga, Javier Tebas

Joseba Larrañaga insistió en que la solución no pasa solo por perseguir la piratería, sino por repensar el modelo de negocio: "Ese colectivo que seguramente no puede pagar lo que cuesta ver el fútbol, de ninguna manera lo pagaría, con lo cual los ingresos no serían esos 700 millones".

Ese colectivo que seguramente no puede pagar lo que cuesta ver el fútbol" Joseba Larrañaga En El Partidazo de COPE

LaLiga sigue trabajando en nuevas estrategias para combatir la piratería, colaborando con diversas organizaciones y empleando tecnología avanzada. No obstante, el debate sigue abierto: ¿es la piratería el verdadero problema o lo es el alto precio de los derechos televisivos? Mientras tanto, los aficionados buscan la manera de seguir disfrutando del deporte rey, legal o ilegalmente.