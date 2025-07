El reproche de Juanma Castaño a Xabi Alonso por lo que dijo en la rueda de prensa previa al partido contra la Juventus: "Mintió"

El Real Madrid jugará los cuartos de final del Mundial de Clubes tras ganar 1-0 a la Juventus con un gol de Gonzalo de cabeza. El canterano está siendo el gran protagonista del campeonato, aprovechando la ausencia de Mbappé marcando tres goles en cuatro partido. El francés pudo debutar ante la Juve y la duda es quién será titular en el partido que disputarán los blancos el próximo sábado.

AP / Cordon Press Gonzalo celebra su gol, en el Real Madrid - Juventus

El único lunar del equipo durante el Mundial está siendo la nula presencia de Rodrygo. El jugador brasileño solo calentó unos minutos ante la Juventus y volvió a ser uno de los futbolistas que no saltó al césped, como ya le pasó ante el Pachuca. En la primera jornada, ante el Al Hilal, disputó 65 minutos y, el jueves pasado, ante el Salzburgo, su entrenador le dio 24 minutos. Xabi Alonso dijo en la previa que Rodrygo iba a ser importante en el campeonato, pero se ha demostrado que la realidad es muy diferente.

Paco González sacó en El Partidazo de COPE un tema importante sobre la situación de Rodrygo en el Real Madrid: "Me falta mi contraportada, que es una pregunta. ¿Rodrigo va a seguir en el Madrid?, Ahora sí que tengo muchas dudas?. Tú no puedes decirle a los suplentes que Rodrygo no va a ser importante, le tienes que mantener la moral. Valdano decía una frase muy buena: 'Solo tienes que tener contentos a 11 jugadores, los que no juegan'".

EFE AME8936. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 26/06/2025.- Rodrygo del Real Madrid controla el balón este jueves, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes entre Salzburgo y Real Madrid, en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Andre Coelho

Juanma Castaño acusó a Xabi Alonso de mentir en la rueda de prensa previa al partido ante la Juventus, cuando dijo que el brasileño era importante: "Quiero decir una cosa sobre este tema. Ayer en la rueda de prensa, Xabi Alonso mintió porque dijo que Rodrygo iba a ser importante y no puede decir eso. Queda claro que Rodrygo no va a ser importante en el Real Madrid de Alonso. ¿Para qué quieres a Rodrygo en el banquillo sin calentar?".

Manolo Lama quiso defender a Xabi Alonso: "Mira lo que ha dicho. Le ha puesto en valor a los que no juegan y hacen grupo y equipo. Ha dicho que son muy importantes, no los que han jugado, sino a todos los que no han jugado y han ayudado desde fuera. Es una manera de intentar calmar".