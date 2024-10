Javi Climent, entrenador de boxeo de Ilia Topuria, desvela cómo surgió el reto de los 10 segundos a Holloway

Javi Climent, entrenador de boxeo de Ilia Topuria, ha pasado este miércoles por El Partidazo de COPE para analizar la pelea de su pupilo contra Max Holloway de este sábado en el que estará en juego el campeonato de peso pluma de la UFC, cinturón que ganó el pasado mes de febrero.

Pero antes 'El Matador' debe enfrentarse al pesaje este próximo viernes, cita a la que llega "muy bien". "Va muy bien de peso y estamos muy contentos porque está dando los mismos resultados que en la pelea de Volkanovski, que hasta ahora ha sido el mejor recorte que ha hecho", explicaba Javi.

Cordon Press Ilia Topuria, con el cinturó del peso pluma de la UFC.

Y agregaba: "Se encuentra feliz y eso lo motiva. Te alegra ver que estás en el peso que debías dar. Así creo que mañana será un gran día y todo irá muy bien. Todo eso se le nota a la hora de entrenar, aunque será un día complicado para él".

Ángel García explicó que Javi Climent es una de las personas que más golpes recibe de Topuria y lo confirmaba diciendo: "Soy el tipo al que más ha golpeado nunca. Es parte de mi trabajo. Ahora lo que hacemos es hacerle disfrutar en los entrenamientos porque la parte técnica y la estrategia ya están preparadas".

Juanma se sorprendía al conocer que todos los expertos están dando como favorito a Holloway para el próximo sábado y Javi Climent confesaba que no lo comprende. "No sé por qué le dan como favorito. La gente que entiende de este deporte es imposible que dé ganador a Holloway. Ilia tiene todo... es el mejor en todas las facetas de este deporte".

Y añadía: "No se puede negar todo lo que ha hecho Holloway. Nosotros, como dice Ilia, le veíamos antes de estar en la UFC. Es un grande, ha sido campeón, ha peleado contra los mejores y no podemos negar su mérito. Pero nosotros venimos a cambiar el juego. Ilia es otro nivel y Holloway no tiene nada que hacer este sábado".

Para finalizar, Javi Climent desvelaba cómo surgió la ida del reto de los 10 segundos. "Holloway, en su anterior combate, llamó a Justin Gaethje al centro del octógono en los últimos diez segundos. Fue algo que se hizo muy viral porque consiguió noquearle. Y nos hemos propuesto hacerlo, pero al principio de la pelea. Vamos a guerrear porque dice que es el más fuerte y el mejor. Por eso Topuria le reta a que vaya al centro y ver qué sucede en esos primeros diez segundos".